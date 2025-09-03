ALPHA: «Τρομεροί γονείς. Σαν εκείνους κι εμείς» – Δείτε τα ξεκαρδιστικά teaser

Νάντια Ρηγάτου

Media

Τρομεροί γονείς. Η νέα οικογενειακή κωμική σειρά του Alpha, έρχεται να χαρίσει όχι μόνο γέλιο και συγκίνηση, αλλά και ρεαλιστικές καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις!

Μια οικογένεια σαν όλες τις άλλες, όχι όμως μια κωμωδία σαν όλες τις άλλες.

Η Ναταλία και ο Στέφανος, ο Στέφανος και η Ναταλία, είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι μέσα στην τρέλα, τις αγωνίες, και το καθημερινό πηγαινέλα της ζωής. Είναι γύρω στα 45, παντρεμένοι και ισορροπούν μεταξύ οικογενειακής ζωής και επαγγελματικών υποχρεώσεων κρατώντας πάντα αναμμένη τη φλόγα του έρωτά τους!

 Ο Στέφανος είναι σεναριογράφος και η Ναταλία είναι στέλεχος σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο.

Έχουν γονείς, φίλους, γείτονες και κυρίως έχουν παιδιά…

Τρία αγόρια που τους κάνουν δύσκολη και χαρούμενη τη ζωή. Τον Θωμά, που πάει Β’ Λυκείου και πρέπει σιγά σιγά να σοβαρευτεί, τον Ερμή που όταν παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο, τρέμουν για το τί θα ακούσουν πάλι, και τον μικρό Άλεξ που η ευφυία του γίνεται πολλές φορές επικίνδυνη. 

 Με κέφι και εφευρετικότητα ξεπερνούν τις δυσκολίες, με υπομονή και αγάπη «δένουν» σαν οικογένεια, με πάθος παραμένουν ερωτευμένοι.

Η ανατροφή τριών αγοριών δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά κι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τυχαίο ζευγάρι. Τους έχουμε εμπιστοσύνη, θα μεγαλουργήσουν. Μιλάμε για τους… Τρομερούς γονείς!

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παραγωγή: Primavisione

 Τρομεροί γονείς! Σαν εκείνους κι εμείς!

Έρχεται στον Alpha.

 Δείτε τα ξεκαρδιστικά teaser:

 

17:20 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

