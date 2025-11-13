Άγιος Έρωτας: Ο Μαρκόπουλος επιτίθεται στη Θάλεια

Σοκαριστικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Βιργινία μπαίνει εμπόδιο στα σχέδια της Σοφίας, η Χλόη πανικοβάλλεται όταν αρρωσταίνει η μικρή Ελευθερία και ο Μαρκόπουλος επιτίθεται στη Θάλεια προσπαθώντας να την βιάσει…

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Η Χριστίνα αντιλαμβάνεται ότι οι εχθροί της στη φυλακή είναι πολλοί, αφού καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει και νέους.

Η Αλεξάνδρα Στεργίου, η διευθύντρια των φυλακών, της φέρεται σκληρά από την πρώτη στιγμή, ενώ την ίδια στιγμή ξεκινάει η κόντρα της με την Αγγέλα, μια από τις «αρχηγούς» των φυλακών.

Η Χλόη αγωνιά για τον πυρετό της Ελευθερίας και καλεί τον Χάρη να την εξετάσει. Ο πατήρ Νικόλαος συνοδεύει την Πετρούλα στο σανατόριο κι εκεί έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την νοσοκόμα Φανή.

Η Σοφία, διωγμένη από τον Παύλο, σχεδιάζει να προκαλέσει διακοπή της εγκυμοσύνης της Αναστασίας. Η Χλόη και ο Αργύρης έρχονται κοντά λόγω της ασθένειας της Ελευθερίας και η Δώρα αρχίζει να νιώθει άβολα.

Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα μαθαίνει από μια μαθήτρια για την «ανάρμοστη» σχέση της Ελένης και της Άννας και τις καλεί στο γραφείο της, ενώ ο Αντρέας έχει ένα νέο σχέδιο, για να βάλει στη φυλακή τον Παύλο.

Ο Παύλος συγκρούεται ανοιχτά με τη Θάλεια, όταν εκείνη του ανακοινώνει ότι πλέον αναλαμβάνει τα ηνία της ΠΑΜΑΡ. Η σύγκρουση αυτή είναι τόσο έντονη, που μπορεί να έχει οδυνηρή κατάληξη για την Θάλεια.

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα