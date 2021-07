To Netflix τα τελευταία δύο χρόνια έχει σημειώσει σημαντική άνοδο και εξέλιξη. Πριν από λίγες ημέρες, η δημοφιλής streaming πλατφόρμα ανακοίνωσε την είσοδό της στον χώρο του gaming. Μάλιστα στο Netflix προστέθηκαν 1,54 εκατ. νέοι συνδρομητές, φτάνοντας στα τέλη τέλη του Ιουνίου τους 209 εκατ. συνδρομητές.

Αυτές είναι οι σειρές και ταινίες που "σαρώνουν" στο Netflix

To Netflix αποκάλυψε ακόμα τις σειρές και τις ταινίες που είχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η ταινία του Ζακ Σνάιντερ, "Army of the Dead", το οποίο παρακολούθησαν περισσότερα από 75 εκατ. νοικοκυριά. Ακολούθησε η ταινία "Πατρότητα" με τον Kevin Hart που σημείωσε 74 εκ. προβολές.

Το εξαιρετικό "The Mitchells vs the Machines" έγινε η καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία του Netflix, σημειώνοντας ρεκόρ με περισσότερα από 53 εκατ. προβολές.

Στις σειρές το "Sweet Tooth" του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ήταν η πιο επιτυχημένη σειρά το τελευταίο τρίμηνο με 60 εκατ. προβολές, ενώ εξαιρετικά τα πήγαν το Lupin: Part 2 (54 εκατ. προβολές), το Elite με την 4η σεζόν του (37 εκατ.) και η 2η σεζόν του "Who Killed Sarah" (34 εκατ. προβολές.

Αναλυτικά τα προγράμματα με τις περισσότερες προβολές

1. Army of the Dead (75 εκατ.)

2. Πατρότητα (Fatherhood) (74 εκατ.)

3. Sweet Tooth (60 εκατ.)

4. Shadow and Bone (55 εκατ.)

5. Lupin: Part Two (54 εκατ.)

6. The Mitchells vs. The Machines (53 εκατ.)

7. Elite - Season 4 (37 εκατ.)

8. Ποιος σκότωσε τη Σάρα; 2η σεζόν (Who Killed Sara? Season 2) (34 εκατ.)

9. The Circle (29 εκατ.)

10. The Sons of Sam (19 εκατ.)

11. Too Hot To Handle (14 εκατ.)