Σε ένα περιστατικό που κρατήθηκε μυστικό για δεκαετίες, ένας από τους πρωταγωνιστές της σειράς "Τα Φιλαράκια" τραυματίστηκε σε ένα επεισόδιο του 1996.

Συγκεκριμένα ο Matt LeBlanc, γνωστός ως Τζόι, είχε μια τρομακτική πτώση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο πόνος ήταν τόσο έντονος που μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από την παραγωγή της σειράς.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής ταινίας “Friends: The Reunion”, που έφτασε στο HBO Max χθες, ο δημιουργός της σειράς David Crane αποκάλυψε ότι η παραγωγή σταμάτησε στις 26 Σεπτεμβρίου 1996, στο επεισόδιο "The One Where Nobody's Ready" όταν ο LeBlanc - ως αξιαγάπητος Τζόι Τριμπιάνι υπέστη τον τραυματισμό αυτόν.

Σε μια σκηνή, οι συγκάτοικοι Τσάντλερ (Μάθιου Πέρι) και ο Τζόι τσακώνονται για μια καρέκλα και, κατά τη διάρκεια του καβγά τους, ο Τζόι τρέχει και πηδά πάνω της για να την διεκδικήσει για τον εαυτό του. Τότε τα πράγματα πήγαν μια οδυνηρή τροπή.

"Κάπως παραπάτησα και βγήκε ο ώμος μου" εξήγησε ο 53χρονος ηθοποιός.

Για να χειροτερέψουν τα πράγματα ακόμη περισσότερο, το εν λόγω επεισόδιο ήταν ένα“bottle episode”, που σημαίνει ότι γυριζόταν αποκλειστικά σε μια τοποθεσία, σε αυτή την περίπτωση στο διαμέρισμα της Μόνικα και της Ρέιτσελ και απαιτούσε όλοι οι ηθοποιοί να είναι παρόντες καθόλη τη διάρκεια.

"Έτυχε να είναι το ένα επεισόδιο όπου ήταν μόνο και οι έξι πρωταγωνιστές σε αυτό, οπότε δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε άλλες σκηνές" δήλωσε ο Crane.

Υποτίθεται ότι ήταν «εύκολο» και γινόταν εξοικονόμηση προϋπολογισμού, καθώς όλα τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε μια τοποθεσία και δεν απαιτούσαν guest άλλων ηθοποιών.

"Άρα αυτό που ξεκίνησε να είναι το απλούστερο επεισόδιο από τα "Φιλαράκια" κατέληξε να μας πάρει τον περισσότερο χρόνο για να γυριστεί", πρόσθεσε ο Crane. Επειδή ο τραυματισμός του LeBlanc θα χρειαζόταν χρόνο για να επουλωθεί, οι δημιουργοί κατέληξαν να προσθέσουν τον τραυματισμό στο σενάριο.