Eurovision: Οι καλύτερες θέσεις που έχει κατακτήσει η Ελλάδα

Μία πρωτιά με ένα τραγούδι που "γεννήθηκε" για να κατακτήσει την κορυφή "Μy Number One", τρεις παρουσίες στην τρίτη θέση και δύο στην πέμπτη, είναι οι πιο επιτυχημένες παρουσίες της Ελλάδας στη Eurovision, στις 43 φορές που έχει συμμετάσχει από το 1974 έως και εφέτος. Η χώρα μας δεν συμμετείχε στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού το 1975, το 1982, το 1984, το 1986, το 1999 και το 2000.

Οι καλύτερες θέσεις της Ελλάδας στη Eurovision

2005- Έλενα Παπαρίζου

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Ελλάδα στον Διαγωνισμό το 2005, με την Έλενα Παπαρίζου και το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου, το οποίο ισοφάρισε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο αριθμό των δώδεκα βαθμών που δόθηκαν σε ένα τραγούδι (δέκα συνολικά) μαζί με με το "Love Shine A Light" των Katrina and the Waves το 1998. Μετά τη Eurovision, το τραγούδι έφτασε στην κορυφή των chart στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σουηδία και εισήλθε στην πρώτη δεκάδα των chart στη Ρουμανία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, το Βέλγιο, καθώς και στο αμερικανικό Billboard Hot Club Play Chart. Στις 22 Οκτωβρίου 2005, έλαβε χώρα στη Forum Arena της Κοπεγχάγης, επετειακό πρόγραμμα, το Congratulations, όπου εορτάστηκαν τα 50 χρόνια του Διαγωνισμού, στον οποίο το "My Number One" ήρθε τέταρτο στην ψηφοφορία για τα πιο δημοφιλή τραγούδια του διαγωνισμού, πίσω από το "Hold Me Now" (1987), το "Nel blu Dipinto di blu" (1958) και το "Waterloo" των ABBA (1974).

1977- Πασχάλης, Μπέσσυ Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μαριάννα Τόλη

Μάθημα Σολφέζ τραγούδησαν οι τέσσερις καλλιτέχνες, που ενώθηκαν για τις ανάγκες της Eurovision και κατέκτησαν για πρώτη φορά την πέμπτη θέση εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Και οι τέσσερις καλλιτέχνες ακολουθούσαν σόλο καριέρα πριν από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Η μουσική γράφτηκε από τον Γιώργο Χατζηνάσιο και στίχοι της Σέβης Τηλιακού.

1992- Κλεοπάτρα

Η δεύτερη φορά που η Ελλάδα μπήκε στην πεντάδα, κατακτώντας την πέμπτη θέση ήταν το 1992 με την Κλεοπάτρα και το "Όλου του Κόσμου η Ελπίδα". Το τραγούδι συνέθεσε ο μουσικός, Χρήστος Λαγός,και συγκέντρωσε 94 πόντους. Έτσι, έφτασε στην πέμπτη θέση.

2001-Antique

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Νίκος Παναγιωτίδης απάρτιζαν τους Antique που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον Διαγωνισμό και κατέκτησαν την τρίτη θέση με το "(I Would) Die for You" με στίχους ελληνικούς και αγγλικούς.

2004- Σάκης Ρουβάς

Το πιο εντυπωσιακό στριπτίζ στη σκηνή της Eurovision και ένας ανεπανάληπτος Σάκης Ρουβάς κατέκτησε την τρίτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό τραγουδώντας Shake it, και κούνησε την Ευρώπη σε ρυθμούς ελληνικούς.

2008- Καλομοίρα

Τον "μυστικό της συνδυασμό" τραγούδησε η Καλομοίρα το 2008 και ξεκλείδωσε την Ευρώπη κατακτώντας για άλλη μια φορά την τρίτη θέση για χάρη της Ελλάδας.