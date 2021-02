Ραγδαία κλιμάκωση του ανταγωνισμού στην prime time - Με εξαπλή... δόση το MasterChef

Με ακόμα υψηλότερη ένταση θα εξελιχθεί η μάχη της prime time το επόμενο διάστημα, με τον ανταγωνισμό για την τηλεθέαση και τα έσοδα ανάμεσα στα κανάλια να φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα. Και ενώ τρία πολύ δυνατά προγράμματα, το «Survivor», οι «Αγριες μέλισσες» και το «MasterChef» κονταροχτυπιούνται (ήδη κάποιοι κάνουν λόγο για «σφαγή»), η μάχη θα κλιμακωθεί ραγδαία τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αναμένονται σημαντικές αλλαγές που θα ανεβάσουν τον πυρετό του ανταγωνισμού στο «κόκκινο». Την αρχή κάνει το «MasterChef», που προχωρά άμεσα σε διπλασιασμό της παρουσίας του στην prime time, επεκτείνοντας τη ζώνη υψηλού ανταγωνισμού καθ' όλη την εβδομάδα. Ενώ στα αρχικά σχέδια του Star ήταν να συνεχίσει με τρία επεισόδια την εβδομάδα για το πρώτο διάστημα, ώστε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια στο ριάλιτι μαγειρικής, τελικά η… δοσολογία αυξάνεται άμεσα. Από την προσεχή εβδομάδα, το «MasterChef», εκτός από Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα μεταδίδεται και στην prime time της Παρασκευής, ενώ σε λίγες εβδομάδες θα «χτυπήσει» με… εξαπλή δόση.

Πιο συγκεκριμένα, θα προστεθεί επεισόδιο του ριάλιτι μαγειρικής και το βράδυ του Σαββάτου, αυξάνοντας την παρουσία του στην prime time σε πέντε ημέρες, ενώ θα ενταχθεί και το «Master class» τα απογεύματα της Κυριακής. Σε «επιθετική» στρατηγική προχωρά και ο Alpha με το «Battle of the couples», που ξεκίνησε ήδη γυρίσματα και αναμένεται να βγει στον αέρα στα μέσα Φεβρουαρίου. Παρότι αρχικά οι πληροφορίες μιλούσαν για δύο επεισόδια την εβδομάδα -στα πρότυπα του «Bachelor»-, το νέο ριάλιτι αναμένεται να αναλάβει πολύ πιο κεντρικό ρόλο, στην προσπάθεια του Alpha να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση στη «ζούγκλα» της prime time. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ριάλιτι της μάχης των ζευγαριών με παρουσιαστή τον Παναγιώτη Βασιλάκο θα πάρει θέση καθημερινά στο πρόγραμμα του Alpha, ακολουθώντας τα πρότυπα του πρωτότυπου γαλλικού φορμάτ. Τo «Battle of the couples» θα μεταδίδεται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή από τις 23:00 έως τη 1:00. Τα δύο «αδελφά» κανάλια, Star και Alpha, με «όπλο» τα ριάλιτι «MasterChef» και «Battle of the couples», φιλοδοξούν να κόψουν τη φόρα του «Survivor» και να δημιουργήσουν ένα κοινό μπλοκ απέναντι στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ενταχθεί και η «Φάρμα» στον ΑΝΤ1 από τις αρχές Μαρτίου. Χωρίς ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί η ζώνη μετάδοσης του αγροτικού ριάλιτι, πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται ακόμα και η κατά μέτωπο επίθεση στο «MasterChef», με τοποθέτηση της «Φάρμας» καθημερινά στις 21:00.

