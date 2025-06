Τζεφ Μπέζος – Λόρεν Σάντσεζ: Ξεκίνησαν οι 4ήμεροι εορτασμοί για τον γάμο της χρονιάς – Πλήθος διασημοτήτων στην Βενετία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησαν την Πέμπτη (26/6) οι εορτασμοί για τον επικείμενο γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λορέν Σάντσεζ που αναμένεται να κορυφωθούν την Κυριακή με την τελετή στη Βενετία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι 4ήμερες εκδηλώσεις αναμένεται να είναι το γεγονός της χρονιάς, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 30 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αν και οι δύο φαίνεται πως ήδη παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τις προηγούμενες μέρες στο Κολοράντο, αναμένονται περίπου 250 καλεσμένοι οι οποίοι θα προσγειωθούν με ιδιωτικά τζετ στο αεροδρόμιο «Marco Polo» της Βενετίας.

Οι καλεσμένοι είναι σημαντικά ονόματα της 7ης τέχνης και όχι μόνο, κυρίως από τις ΗΠΑ. Από τους ηθοποιούς Orlando Bloom, Eva Longoria και George Clooney μέχρι και την Oprah Winfrey και Kim Kardashian, περνώντας από τα παιδιά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ivanka και Donald Jr, και τον Bill Gates, ενώ θα είναι παρόντες οι Elton John, Mick Jagger, και η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων προβλέπει θεματικά πάρτι, (πχ. πιτζάμα μέχρι και κοκτέιλ-πάρτι), περνώντας από κομψά δείπνα και – προφανώς – την τελετή του γάμου την Παρασκευή 27 Ιουνίου. Εξ’ ου και οι πολλές αποσκευές που προβλέπονται για τους καλεσμένους, λόγω αλλαγών ενδυμασιών.

Βάση του ζεύγους Μπέζος – Σάντσεζ θα είναι το Palazzo Papadopoli του 16ο αιώνα, το 7 αστέρων ξενοδοχείο το οποίο ήδη το 2014 φιλοξένησε το γάμου του George Clooney με την Amal Alamuddin. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο φέρνει ζωγραφιές του ζωγράφου Τιέπολο και που προσφέρει 24 υπερπολυτελείς σουίτες, με κόστος που κυμαίνεται από 1.000 έως 3.500 ευρώ τη βραδιά. Και δεν είναι το μόνο αξιόλογο ξενοδοχείο που έχει κρατηθεί για την περίσταση.

Για την τελετή του γάμου αύριο παρασκευή 27, επιλέχθηκε το νησί San Giorgio Maggiore, όπου θα τραγουδήσει ο Matteo Bocelli, γιος του τενόρου Andrea, ενώ το Σάββατο 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη χορευτική γιορτή-μασκέ, στην οποία θα συμμετάσχει και η Lady Gaga, στο ιστορικό υπόστεγο Αρσενάλε, το οποίο νοικιάστηκε έναντι 200.000 ευρώ για την εκδήλωση.

Εν μέσω αυτής της μεγάλης γιορτής, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, σε επίπεδο G20. Εκατοντάδες ιδιωτικοί και δημόσιοι ένστολοι βρίσκονται ήδη επί ποδός για να ελέγξουν την κατάσταση, και σε όλη τη Βενετία ισχύει απαγόρευση πτήσης drones.

Ο γάμος προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από διάφορους ακτιβιστές, κυρίως περιβαλλοντολογικούς, οι οποίοι μιλούν για τις επιπτώσεις του γάμου στο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και στην οικονομία.

Οι διαδηλωτές εκφράζουν το παράπονο πως το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού – οι πιο πλούσιοι του πλανήτη – εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους της Γης εις βάρος του 99%, δηλαδή των υπολοίπων. Ενδεικτικά, πέρα από τα πάνω από 100 ιδιωτικά αεροπλάνα που μέχρι στιγμής έφτασαν στο αεροδρόμιο της Βενετίας, σε έναν δείπνο οι καλεσμένοι αναμένεται να φάνε τα καλαμαράκια της λιμνοθάλασσας, τα οποία είναι πλέον πολύ σπάνια, και που πωλούνται έναντι 260 ευρώ το κιλό.

Μάλιστα, μερικοί διαδηλωτές έφτασαν την Πέμπτη (26/6) στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, και το Σάββατο το μέτωπο «No Space for Bezos» ανακοινώνει μια διαδήλωση που συνδυάζει την διαμαρτυρία για το γάμο του ιδρυτή της Amazon με την ειρήνη, υποστηρίζοντας πως «ο Μπέζος συνεχίζει να αποκομίζει τεράστια κέρδη από τον γενοκτονικό πόλεμο που συνεχίζεται στη Γάζα» αποκαλώντας τον «στρατιωτικό εργολάβο και στην Ευρώπη».

Σημειώνεται δε πως, πέρα από το κόστος και τις ενοικιάσεις, το ζεύγος Bezos-Sanchez ανακοίνωσε δωρεά 3 εκ. Ευρώ στην Βενετία, και στους καλεσμένους δεν ζήτησε δώρα, αλλά – αναφέρω χαρακτηριστικά – δωρεές «για τη διαφύλαξη της αναντικατάστατης καλλιτεχνικής κληρονομιάς» της πόλης.

