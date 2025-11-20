Θανάσης Πάτρας: Πέρυσι η γυναίκα μου αντιμετώπισε ένα θέμα υγείας – Δεν το είπα ποτέ

«Πέρυσι η γυναίκα μου αντιμετώπισε ένα θέμα υγείας. Δεν το είπα ποτέ, το λέω σε σένα… Δεν θεωρώ ότι είναι κακό να λες πράγματα. Ήταν μετά το Πάσχα, τρώγαμε “ξύλο”, κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή… Και προέκυψε αυτό και με έκανε να σκεφτώ… με τι ασχολείσαι τώρα;», δήλωσε ο Θανάσης Πάτρας σε συνέντευξή του στη Φαίη Σκορδά.

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Πάτρας πρόσθεσε: «Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι, πολύ! Το ήξεραν και οι συνεργάτες μου και δεν το επικοινώνησε κανείς. Και το κανάλι το ήξερε».

«Είμαστε πολύ τυχεροί που το εντοπίσαμε έγκαιρα. Ένας πολύ καλός γιατρός την κούραρε και πέρασε. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχεις τον άνθρωπό σου, αυτή είναι η προτεραιότητα… Η γυναίκα σου, το παιδί σου, οι γονείς σου…» σημείωσε.