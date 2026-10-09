Τάσος Χαλκιάς: «Μέχρι και τα 16 μου έτρωγα ξύλο» – Η αντίδραση του πατέρα του όταν αποφάσισε να γίνει ηθοποιός

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Για τη σωματική τιμωρία που δεχόταν από τον πατέρα του μέχρι την ηλικία των 16 ετών, αλλά και για την αντίδραση των γονιών του όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς, καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, περιγράφοντας τη συμπεριφορά του πατέρα του και τις αντιλήψεις που επικρατούσαν εκείνη την εποχή σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

«Το να τρως ξύλο ήταν γνώριμο θέμα της εποχής. Υπήρχε ακόμα η νοοτροπία των παλιών πατεράδων. Θεωρούσαν ότι είναι μέτρο πειθαρχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Τάσος Χαλκιάς παραδέχθηκε ότι ήταν ατίθασος ως παιδί και πως συχνά εμπλεκόταν σε καβγάδες, ενώ επισήμανε ότι ο πατέρας του δεν είχε ασκήσει σωματική βία στα δύο αδέλφια του.

«Έτρωγα ξύλο για πολλές σαχλαμάρες που έκανα και δικαίως έτρωγα, δεν το συζητώ. Άλλωστε, είχα δύο αδέλφια που δεν τα είχε αγγίξει. Ήταν καλά παιδιά. Εγώ ήμουν πειραχτήρι, ήμουν ένα παλιόπαιδο. Έκανα πράγματα που δεν ήταν ευγενικά. Ήμουν ατίθασος, τσακωνόμουν. Αν με πείραζε κάποιος, τσακωνόμουν», εξήγησε.

Όπως περιέγραψε, η συμπεριφορά του γινόταν γνωστή στους γονείς του, με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει τη φήμη του ατίθασου παιδιού μέσα στην οικογένεια.

«Όλο αυτό μου δημιουργούσε ένα κλίμα ότι είμαι το ατίθασο παιδί και όλα αυτά πήγαιναν καρφωτά στη μανούλα μου και τα μάθαινε και ο πατέρας μου. Μέχρι και τα 16 μου έτρωγα ξύλο», πρόσθεσε.

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Η αντίδραση των γονιών του στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε επίσης για την περίοδο που ανακοίνωσε στην οικογένειά του ότι ήθελε να ακολουθήσει επαγγελματικά την υποκριτική. Όπως αποκάλυψε, ο πατέρας του αντέδρασε αρνητικά, εκφράζοντας αμφιβολίες για το πώς θα μπορούσε να εξασφαλίσει τα προς το ζην μέσα από το συγκεκριμένο επάγγελμα.

«Όταν του είπα ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε: “Πώς θα ζήσεις; Και λεφτά από πού θα βγάζεις;” Μου λέει: “Είσαι σοβαρός; Θες να κουβεντιάσω σοβαρά μαζί σου;”», θυμήθηκε.

Αντίθετα, η μητέρα του αντιμετώπισε θετικά την επιλογή του. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη διαφορετική στάση των δύο γονιών του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η μητέρα του είχε ιδιαίτερη σχέση με το τραγούδι.

«Είχε πολύ άσχημη αντίδραση. Η μάνα μου με θαύμασε για την απόφασή μου αυτή. Τραγουδούσε πολύ όμορφα», κατέληξε.