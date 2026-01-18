Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια λίγο πριν από την πρεμιέρα του MasterChef – Η εντυπωσιακή τούρτα και τα πειράγματα

Σύνοψη από το

  • Ο Πάνος Ιωαννίδης γιόρτασε τα γενέθλιά του το βράδυ του Σαββάτου (17/1), υποδεχόμενος αγαπημένα του πρόσωπα και φίλους στο μαγαζί του στο κέντρο της Αθήνας.
  • Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή με καλό φαγητό και πειράγματα, καθώς ο γνωστός σεφ μπήκε στην 5η δεκαετία της ζωής του.
  • Στο πλευρό του βρέθηκαν οι τηλεοπτικοί του συνοδοιπόροι, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του MasterChef στο STAR.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Πάνος Ιωαννίδης

Γενέθλια είχε ο Πάνος Ιωαννίδης και το βράδυ του Σαββάτου (17/1) ο γνωστός σεφ άνοιξε το μαγαζί του στο κέντρο της Αθήνας και υποδέχτηκε αγαπημένα του πρόσωπα και φίλους στο πάρτι γενεθλίων του καθώς μπήκε στην 5η δεκαετία της ζωής του.

Το καλό φαγητό και η γιορτινή ατμόσφαιρα κυριάρχησαν ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα.

Στο πλευρό του, φυσικά, βρέθηκαν οι τηλεοπτικοί του συνοδοιπόροι, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν οι τρεις τους επιστρέψουν στις οθόνες μας ως κριτές στο MasterChef που κάνει πρεμιέρα στο STAR απόψε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του προστάτη: Καθοριστικός παράγοντας η διάρκεια της ορμονοθεραπείας

Σκαλίζετε τη μύτη σας; Ανησυχητική μελέτη δείχνει ότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πόσο θα διαρκέσουν – Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα

Επίδομα στέγασης 2026: Τα δύο SOS που πρέπει να γνωρίζετε όσοι υποβάλατε αίτηση τον Δεκέμβριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:28 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Βίκυ Κάβουρα: «Έπαθα αιμορραγία πάνω στη σκηνή – Τελείωσα την παράσταση και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο»

Στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο παραχώρησε συνέντευξη η Βίκυ Κάβουρα. Ανάμεσα σε άλλα, η...
22:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Βίκυ Κουλιανού: «Αποχαιρέτησα τον μπαμπά μου ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, ακούγοντας Μητροπάνο»

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η Βίκυ Κουλιανού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. ...
21:23 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Στέλιος Μάινας: «Ήμουν ένα φοβισμένο παιδάκι, έτρωγα πολύ ξύλο στη γειτονιά»

Τον Σεπτέμβριο του 1993 έκανε πρεμιέρα στον ANT1 η κωμική σειρά «Οι Μεν Και Οι Δεν», με πρωταγ...
20:24 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας την αποχαιρέτησε με επιμνημόσυνη δέηση στη Μαδρίτη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι