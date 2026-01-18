Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια λίγο πριν από την πρεμιέρα του MasterChef – Η εντυπωσιακή τούρτα και τα πειράγματα

Γενέθλια είχε ο Πάνος Ιωαννίδης και το βράδυ του Σαββάτου (17/1) ο γνωστός σεφ άνοιξε το μαγαζί του στο κέντρο της Αθήνας και υποδέχτηκε αγαπημένα του πρόσωπα και φίλους στο πάρτι γενεθλίων του καθώς μπήκε στην 5η δεκαετία της ζωής του.

Το καλό φαγητό και η γιορτινή ατμόσφαιρα κυριάρχησαν ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα.

Στο πλευρό του, φυσικά, βρέθηκαν οι τηλεοπτικοί του συνοδοιπόροι, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν οι τρεις τους επιστρέψουν στις οθόνες μας ως κριτές στο MasterChef που κάνει πρεμιέρα στο STAR απόψε.