Oι 50 κορυφαίοι καλλιτέχνες και συγκροτήματα της προοδευτικής rock μουσικής σύμφωνα με το UCR

Για τους φίλους της προοδευτικής rock μουσικής ή του progressive rock ή prog rock όπως αποκαλείται, η λίστα αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμη, για να ανακαλύψουν περισσότερους καλλιτέχνες και γκρουπ αυτού του είδους. Η λίστα σχηματίστηκε από το ιντερνετικό ραδιόφωνο UCR (Ultimate Classic Rock Radio).

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

1. King Crimson

2. Genesis

3. Yes

4. Pink Floyd

5. Frank Zappa

6. Rush

7. Gentle Giant

8. Jethro Tull

9. Camel

10. Tool

11. Gong

12. Caravan

13. Van der Graaf Generator

14. The Mars Volta

15. Mike Oldfield

16. Emerson, Lake & Palmer

17. Can

18. Premiata Forneria Marconi

19. Kansas

20. Opeth

21. Magma

22. Le Orme

23. Ange

24. The Moody Blues

25. Soft Machine

26. Porcupine Tree

27. Traffic

28. Renaissance

29. Tangerine Dream

30. Banco del Mutuo Soccorso

31. Nektar

32. Vangelis

33. Supertramp

34. Eloy

35. Marillion

36. Hawkwind

37. Coheed and Cambria

38. Steve Hackett

39. Goblin

40. Focus

41. Curved Air

43. Henry Cow

44. Steve Hillage

45. Procol Harum

46. Strawbs

48. Leprous

49. Haken

50. Manfred Mann’s Earth Band