Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγούδησε το «I Will Always Love You» της Γουίτνεϊ Χιούστον – Χαμός στο TikTok

Η Μελίνα Νικολαΐδη είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία ανεβάζει διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της.

Μάλιστα, στο TikTok έχει πάνω από 35 χιλιάδες ακόλουθους και σχεδόν 250 χιλιάδες like. Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη σπουδάζει υποκριτική στο Λονδίνο, ωστόσο φαίνεται πως έχει ταλέντο και στο τραγούδι. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε ένα βίντεο στην δημοφιλή πλατφόρμα, στο οποίο τραγουδάει το «I Will Always Love You» της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Στην αρχή του βίντεο η Μελίνα Νικολαΐδη τραγουδάει το διάσημο κομμάτι α καπέλα, ενώ στη συνέχεια συνοδεύει την φωνή της μία κιθάρα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Τα μεταμεσονύχτια καραόκε είναι τα αγαπημένα μου».

Οι ακόλουθοί της φαίνεται πως ενθουσιάστηκαν με την φωνή της και η ανάρτησή της είναι γεμάτη από θετικά σχόλια. «Μελίνα μας συγχαρητήρια μύρια!!! Η φωνή σου έχει μια τρυφερή ταυτότητα και είναι όλη δική σου, μοναδική, ευαίσθητη, μεταφέρεις δυνατό συναίσθημα!!! Ερμηνεία συγκλονιστική!!!», έγραψε χρήστης του TikTok στα σχόλια του βίντεο. Σε άλλο σχόλιο αναφέρεται ότι: «Δεν είναι κληρονομικό μόνο. Φαίνεται ότι έχει δουλέψει η κοπέλα».

«Μελίνα, φωνάρα έχεις!», της έγραψε μία άλλη χρήστης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.