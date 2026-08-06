Κρατερός Κατσούλης: «Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού χρόνου μου το αφιερώνω στα παιδιά μου»

Για την ανάγκη της προσωπικής εξέλιξης, τη σημασία της συνύπαρξης και τον χρόνο που αφιερώνει στα παιδιά του μίλησε ο Κρατερός Κατσούλης, σε συνέντευξή του.

Με αφορμή τις καλοκαιρινές θεατρικές υποχρεώσεις του στην παράσταση «Λυσιστράτη», ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε ότι η εσωτερική αναζήτηση τον απασχολεί από νεαρή ηλικία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το καθημερινό πρόγραμμά του, ώστε να βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών του.

Η ανάγκη για προσωπική εξέλιξη

Σε ερώτηση για το κατά πόσο έχει αισθανθεί την ανάγκη να αναζητήσει όσα πραγματικά τον εκφράζουν, ο Κρατερός Κατσούλης απάντησε:

«Ναι, αυτό είναι κάτι που με απασχολεί από πολύ νέος. Το προτείνω και ως τρόπο σκέψης γενικά. Είναι κάτι που λέω και στα παιδιά μου. Το συζητάω πολύ και με τους πολύ στενούς φίλους μου και, φυσικά, το λέω και στους μαθητές μου».

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι η προσωπική εξέλιξη δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το ενδιαφέρον για τους άλλους και τη συλλογική προσπάθεια.

«Θεωρώ πως οι άνθρωποι πρέπει να εξελισσόμαστε, αλλά δείχνοντας ενδιαφέρον και στους άλλους, γιατί τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε μόνοι μας. Είμαστε όντα για να συνυπάρχουμε», ανέφερε.

Ο χρόνος που αφιερώνει στα παιδιά του

Ο Κρατερός Κατσούλης παραδέχθηκε ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του περιορίζουν σημαντικά τον διαθέσιμο προσωπικό χρόνο. Ωστόσο, όπως εξήγησε, φροντίζει να αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του στα παιδιά του.

«Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού χρόνου μου το αφιερώνω στα παιδιά μου. Μου είχαν πει κάποτε ότι οι άνθρωποι που κάνουν πολλά πράγματα δεν περιμένουν να βρουν χρόνο για να κάνουν αυτά που θέλουν, αλλά φτιάχνουν χρόνο. Οπότε αυτό κάνω. Προσπαθώ να φτιάχνω χρόνο», δήλωσε.

Ο ηθοποιός επισήμανε, με αυτόν τον τρόπο, ότι η ουσιαστική παρουσία στη ζωή των παιδιών του αποτελεί βασική προτεραιότητά του, παρά το απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμά του.