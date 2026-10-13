Κατερίνα Καινούργιου: «Άκουσα πάρα πολλά που έγινα μητέρα στα 41 μου – Κρίνει κάποιος μέχρι και αυτό»

Με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram η Μαρία Μπακοδήμου, στο οποίο μίλησε για το θέμα του ηλικιακού ρατσισμού, η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, επειδή απέκτησε την κόρη της στα 41 της.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας το βίντεο που κοινοποίησε η Μαρία Μπακοδήμου, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε: «Εξαιρετική, πολύ ωραία τα είπε. Εδώ εμένα με γράφουν γριά, που είμαι λίγο μικρότερη από την Μπακοδήμου. Παιδιά, ακούστε λίγο, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη λογική, γι’ αυτό και λέω την ηλικία μου. Σέβομαι όμως τις γυναίκες που δεν θέλουν να πουν δημόσια την ηλικία τους, να το ξεκαθαρίσω και αυτό».

«Εγώ θεωρώ ότι όσο πιο πολύ μεγαλώνει μια γυναίκα, τόσο πιο έμπειρη είναι, τόσο πιο κατασταλαγμένη είναι. Εμένα μου αρέσουν και οι γυναίκες που λένε την ηλικία τους, αυτή είναι η δική μου άποψη. Οπότε όσο πιο πολύ μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ αγαπώ και τον εαυτό μου», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα», η οποία πριν από λίγους μήνες έφερε στον κόσμο την κόρη της, είπε πως: «Εγώ άκουσα πάρα πολλά που έγινα μητέρα στα 41 μου. Κατάλαβες; Κρίνει κάποιος μέχρι και αυτό, ότι έγινες πολύ μεγάλη μάνα. Που, οκ, βιολογικά καλό είναι πολλές φορές ίσως να προσπαθούμε νωρίτερα, αλλά μπορεί να συμβεί, και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όχι ότι το κατακρίνεις».