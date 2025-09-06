Γιώργος Σαλαμπάσης: Μίλησα 2 φορές με τον Άγιο Παΐσιο και ένιωσα το θαύμα

Ο Γιώργος Σαλαμπάσης έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου. Το τραγούδι του “Σ’αγαπάω μ’ακούς” είχε γίνει μεγάλη επιτυχία των 80’s και τον έκανε γνωστό και στο εξωτερικό. Η μεγάλη του πίστη στον Θεό τον βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Μάλιστα, όπως αναφέρει ένιωσε και το θαύμα μετά τη γνωριμία του με τον Άγιο Παΐσιο.

«Συνεχώς μου φώναζαν στον δρόμο “Σ’αγαπάω μ’ακούς”. Γινόταν της τρελής τότε. Θυμάμαι πράγματα εντυπωσιακά. Τραγουδούσα σε όλη την Ελλάδα, όπου δεν έπεφτε καρφίτσα. Να φανταστείς δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι και να περπατήσω γιατί ο κόσμος παραληρούσε όταν με έβλεπε. Με αγκάλιαζαν, με φιλούσαν… Τα γράμματα έφταναν με τσουβάλια στο καμαρίνι μου, σε όποιο μαγαζί τραγουδούσα. Τα θυμάμαι τώρα και συγκινούμαι» περιγράφει.

«Θυμάμαι στην Αγγλία τραγουδούσα σε ένα ξενοδοχείο και χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας γιατί έπεσαν πάνω μου οι θαυμάστριες για αυτόγραφα και δεν μπορούσα να αναπνεύσω» προσθέτει ο τραγουδιστής.

«Ένα μεγάλο θαύμα είναι που υπάρχω, που ζω και μπορώ και αγαπάω. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα και όλα τα άλλα… μου έχουν συμβεί διάφορα, αλλά δεν θέλω να τα πω. Είναι η καλλιέργεια της ψυχής. Γι’ αυτό και συγκλονίζομαι με το τραγούδι που ερμηνεύει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη “η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα”» δήλωσε.

Σε ερώτηση αν υπήρχαν ναρκωτικά και μαχαιρώματα τότε απάντησε «Όλα αυτά υπήρχαν. Εγώ έφευγα από αυτά. Μόλις έβλεπα πράγματα τα οποία ήταν έξω από τον δικό μου χαρακτήρα, έφευγα».

«Γνώρισα στο Άγιον Όρος τον γέροντα – μετέπειτα Άγιο – Παΐσιο. Μίλησα δύο φορές μαζί του και μου χάρισε και ένα βιβλίο. Δεν περιγράφεται με λόγια το τι αισθάνθηκα. Θυμάμαι όταν γνωριστήκαμε είχα πάει με τον ανιψιό μου, ο οποίος σήμερα είναι γιατρός. Του μίλησα πρώτα εγώ, μου υπέδειξε τι να κάνω σε ένα πρόβλημά μου και στη συνέχεια είπε στον ανιψιό μου που τότε ήταν φοιτητής Ιατρικής στην Γιουγκοσλαβία: “Εσύ παιδί μου θα δυσκολευτείς πολύ”. Πράγματι ο ανιψιός μου δυσκολεύτηκε πολύ τότε με τον πόλεμο γιατί έχασε δύο χρόνια από τις σπουδές του και άλλον έναν χρόνο που δεν τον πέρασαν στη Βιολογία εξαιτίας της ιδεολογίας του. Επίσης να σας πω για ένα θαύμα που το άκουσα από επισκέπτη στον Άγιον Όρος, ο οποίος μου το διηγήθηκε με συγκίνηση. Όταν βρισκόμουν μέσα στο πλοίο για να πάω στο Άγιον Όρος ένας κύριος που πήγαινε να ξαναδεί τον Άγιο Παΐσιο μου διηγήθηκε πως: “πήγαμε στο κελί του, παίρναμε ένα κουκουμάκι με λίγο νεράκι και μπαίναμε στο κελί του. Εκείνη την ημέρα δεν είχε λουκούμια και μας κέρασε σοκολατάκια. Τους κερνάει όλους κι εμένα με άφησε τελευταίο. Πήρε το σοκολατάκι το έβαλε στη λάσπη και μου το έδωσε. Τον ρωτάω γιατί γέροντα με κερνάς σοκολατάκι με λάσπη. Γιατί κι εσύ κερνάς τον κόσμο λάσπη, μου απάντησε. Κι αυτό γιατί είχα βιντεοκλάμπ στη Θεσσαλονίκη και νοίκιαζα ή πουλούσα ταινίες πορνό”» αναφέρει στη συνέντευξη ο κ. Σαλαμπάσης.