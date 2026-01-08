Γιώργος Χρανιώτης: «Πήγα να πνιγώ κάνοντας σερφ στην Τήνο με 9 μποφόρ»

«Πήγα να πνιγώ», παραδέχτηκε ο Γιώργος Χρανιώτης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Happy Day.

Το περιστατικό έγινε όταν μπήκε μόνος του να κάνει σερφ στην Κολυμπήθρα της Τήνουμε 9 μποφόρ: «Μπήκα μόνος μου γιατί έκανα βλακεία. Κόπηκε το λις που συνδέει το πόδι με τη σανίδα και ήμουν με 9 μποφόρ μόνος μου, 7 η ώρα το απόγευμα. Ο μόνος τρόπος για να σωθώ θα ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα ώστε να με πετάξει έξω. Αλλιώς δεν θα έβγαινα. Σκεφτόμουν ότι ήμουν λίγο βλάκας και λίγο παραπάνω σνομπ με την ελληνική θάλασσα. Θέλει προσοχή και περισσότερο σεβασμό».

«Έκανα μια προσευχή και είπα: “βγάλε με λίγο έξω και δεν θα τις ξανακάνω αυτές τις βλακείες τώρα”. Θα ξαναμπώ στη θάλασσα, θα ξανακάνω σερφ, αλλά θα το σκεφτώ περισσότερο και θα φροντίσω να είναι κι άλλοι άνθρωποι μέσα» περιέγραψε ο ηθοποιός.

Για τη σύζυγό του, ο Γιώργος Χρανιώτης είπε ότι δεν του γκρινιάζει, αλλά θα το έκανε «αν έφευγα 15 μέρες Πορτογαλία για σερφ», κάτι που πλέον δεν επιλέγει: «Δεν θέλω να μείνω 15 ημέρες μακριά και από το παιδί μου και από τη γυναίκα μου. Και δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων. Έχω θέατρο Τετάρτη με Κυριακή».