Γιώργος Χρανιώτης: «Πήγα να πνιγώ κάνοντας σερφ στην Τήνο με 9 μποφόρ»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Χρανιώτης παραδέχτηκε ότι «πήγε να πνιγεί» κάνοντας σερφ στην Κολυμπήθρα της Τήνου, όταν μπήκε μόνος του στη θάλασσα με 9 μποφόρ. Το λουρί της σανίδας κόπηκε, αφήνοντάς τον μόνο του στις άγριες συνθήκες.
  • Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως σκέφτηκε ότι ήταν «λίγο βλάκας και λίγο παραπάνω σνομπ με την ελληνική θάλασσα», τονίζοντας πως «θέλει προσοχή και περισσότερο σεβασμό». Δήλωσε ότι θα ξανακάνει σερφ, αλλά «θα το σκεφτεί περισσότερο και θα φροντίσει να είναι κι άλλοι άνθρωποι μέσα».
  • Πλέον, ο Γιώργος Χρανιώτης δηλώνει ότι δεν θέλει να μένει «15 ημέρες μακριά και από το παιδί μου και από τη γυναίκα μου», καθώς έχει και θεατρικές υποχρεώσεις από Τετάρτη έως Κυριακή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Χρανιώτης

«Πήγα να πνιγώ», παραδέχτηκε ο Γιώργος Χρανιώτης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Happy Day.

Το περιστατικό έγινε όταν μπήκε μόνος του να κάνει σερφ στην Κολυμπήθρα της Τήνουμε 9 μποφόρ: «Μπήκα μόνος μου γιατί έκανα βλακεία. Κόπηκε το λις που συνδέει το πόδι με τη σανίδα και ήμουν με 9 μποφόρ μόνος μου, 7 η ώρα το απόγευμα. Ο μόνος τρόπος για να σωθώ θα ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα ώστε να με πετάξει έξω. Αλλιώς δεν θα έβγαινα. Σκεφτόμουν ότι ήμουν λίγο βλάκας και λίγο παραπάνω σνομπ με την ελληνική θάλασσα. Θέλει προσοχή και περισσότερο σεβασμό».

«Έκανα μια προσευχή και είπα: “βγάλε με λίγο έξω και δεν θα τις ξανακάνω αυτές τις βλακείες τώρα”. Θα ξαναμπώ στη θάλασσα, θα ξανακάνω σερφ, αλλά θα το σκεφτώ περισσότερο και θα φροντίσω να είναι κι άλλοι άνθρωποι μέσα» περιέγραψε ο ηθοποιός.

Για τη σύζυγό του, ο Γιώργος Χρανιώτης είπε ότι δεν του γκρινιάζει, αλλά θα το έκανε «αν έφευγα 15 μέρες Πορτογαλία για σερφ», κάτι που πλέον δεν επιλέγει: «Δεν θέλω να μείνω 15 ημέρες μακριά και από το παιδί μου και από τη γυναίκα μου. Και δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων. Έχω θέατρο Τετάρτη με Κυριακή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάνει υποτροπές ο καρκίνος – Τι αποκαλύπτουν οι πρόσφατες έρευνες για το πώς μπορούμε να το σταματήσουμε

Αλλάζει το τοπίο του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Συνολικά 81 νέες προσλήψεις σε φορέα του Δημοσίου: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Οι ειδικότητες

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνεται αύριο το μπαράζ πληρωμών – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:55 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Μενεγάκη – Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος έφτασαν μαζί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για την κηδεία ...
09:20 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή και η καριέρα του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία και κειμήλια βρέθηκαν δίπλα σε κάδο

Πεταμένα δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης στην Παλλήνη βρέθηκαν βραβεία, κειμήλια και άλλα προσω...
06:08 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Τζένη Μπότση – Αλέξανδρος Μιχαλάς: Τίτλοι τέλους για το ζευγάρι ύστερα από 12 χρόνια κοινής πορείας

Τίτλους τέλους στη μακροχρόνια σχέση τους έβαλαν η Τζένη Μπότση και ο Αλέξανδρος Μιχαλάς, με τ...
03:50 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Γερονικολού: Ευχήθηκε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για την ονομαστική του εορτή – Δείτε φωτογραφίες

Τις ευχές της για την ονομαστική του εορτή έστειλε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη η Κατερίνα Γερονικολ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι