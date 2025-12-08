Ελένη Καρακάση: «Είμαστε κοντά στην αναδοχή ενός παιδιού, είναι τελείως διαφορετική διαδικασία από την υιοθεσία»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» βρέθηκε την Κυριακή η Ελένη Καρακάση η οποία μίλησε για την απόφαση να γίνουν με τον σύζυγό της ανάδοχοι γονείς.

«Είμαστε κοντά στην αναδοχή. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία από την υιοθεσία. Έχουν τον ίδιο δρόμο, έρχεσαι πιο κοντά με το παιδί γιατί τα παιδιά που είναι για αναδοχή είναι πιο πολλά. Είναι τα παιδιά που δεν έχουν λυθεί τα δικαστικά ζητήματα και δεν έχει περάσει η επιμέλειά τους στο κράτος, στην υιοθεσία έχει λυθεί το θέμα. Στην αναδοχή ο υποψήφιος ανάδοχος γονέας οφείλει να προετοιμάζει τα παιδιά να επιστρέψουν στη φυσική τους οικογένεια» ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Εκεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, ποτέ δεν θα μιλήσεις άσχημα στα παιδιά για τους βιολογικούς τους γονείς, ποτέ», αποκάλυψε η Ελένη Καρακάση.