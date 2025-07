Μπίλι Τζόελ: Συγκινεί σε μήνυμά του μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση – «Είμαι καλά, θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι δεν πρόκειται να πεθάνω»

Μήνες μετά την αποκάλυψη πως διαγνώστηκε με μια σπάνια αλλά ιάσιμη εγκεφαλική πάθηση, ο Μπίλι Τζόελ έστειλε το δικό του μήνυμα στους θαυμαστές του. Ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ζητώντας από το κοινό του να μην ανησυχεί για την υγεία του.

«Ξέρω ότι πολλοί ανησυχούν για μένα και την υγεία μου, αλλά είμαι εντάξει», δήλωσε στο περιοδικό People. «Αυτό που έχω είναι κάτι που λίγοι γνωρίζουν, ακόμα κι εγώ, όσο κι αν προσπαθήσεις να το ερευνήσεις. Κάνω το καλύτερο δυνατό για να το διαχειριστώ και να αναρρώσω», πρόσθεσε.

Billy Joel Reassures Fans He’s Not ‘Deathly Ill,’ Gives Rare Update After ‘Scary’ Brain Condition Diagnosis (Exclusive) https://t.co/fLLovwsQhM

— People (@people) July 21, 2025