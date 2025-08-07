Αθηνά Οικονομάκου: «Ασφάλεια, αγάπη, σπίτι» – Η τρυφερή ανάρτηση με τα παιδιά της

Enikos Newsroom

lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou

Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε η Αθηνά Οικονομάκου στα social media, αποκαλύπτοντας μέσα από μια σειρά φωτογραφιών το πού νιώθει ασφάλεια και αγάπη.

Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε φωτογραφίες όπου φαίνονται τα παιδιά της ξαπλωμένα στο κρεβάτι του σπιτιού τους, ενώ σε μία από τις εικόνες διακρίνεται και η ίδια, δίπλα τους.

«Ασφάλεια, αγάπη, σπίτι», «Safe.Loved.Home», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δίπλα στα παιδιά της, στο σπίτι τους, βρίσκει την ηρεμία και την γαλήνη.

 

