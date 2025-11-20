Antigoni: «Είχα ως όνειρο από πάρα πολύ μικρή, να εκπροσωπήσω την Κύπρο στην Eurovision»

Antigoni
Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (20/11) η Antigoni, η οποία φέτος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision. Η τραγουδίστρια μίλησε για το όμορφο αυτό κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της και δήλωσε πως είναι ευγνώμων που της δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Μάλιστα, έκανε και μία ιδιαίτερη αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και στη στιγμή που την είδε το 2005 στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Μεταξύ άλλων, η Antigoni είπε στο «Buongiorno» πως: «Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Λονδίνο, αλλά έχω καταγωγή από την Κύπρο. Έζησα στην Ελλάδα ένα χρόνο όταν ήμουν με τον Νίκο Βέρτη στο YTON και τώρα είμαι λίγο στο Λονδίνο, λίγο εδώ, λίγο Κύπρο, αυτό είναι το καλύτερο».

Μιλώντας για την Eurovision, η εκπρόσωπος της Κύπρου εξομολογήθηκε ότι: «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, πολύ ευγνώμων. Είναι κάτι που είχα ως όνειρο από πάρα πολύ μικρή, να εκπροσωπήσω την Κύπρο και τώρα ήρθε η ώρα και νιώθω πολύ ευγνώμων. Είναι κάτι που έπρεπε να είναι η σωστή ώρα, αλλά από πάρα πολύ μικρή θυμάμαι όταν έβλεπα την Έλενα Παπαρίζου, και από εκείνη τη στιγμή το είχα στο μυαλό μου, ότι μια μέρα θα το κάνω αυτό. Και τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσα να πάω, αλλά τώρα έγινε».

