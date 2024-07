Αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας; – Έχει παίξει στη σειρά «Κάτι χωρισμένα παλικάρια»

Το γλυκό κοριτσάκι που απεικονίζεται στην φωτογραφία, είναι επιτυχημένη Ελληνίδα ηθοποιός. Το 2017 το τηλεοπτικό κοινό την παρακολούθησε σε ορισμένα επεισόδια της σειράς «Κάτι χωρισμένα παλικάρια».

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία βλέπουμε την Μαρία Κορινθίου στην παιδική της ηλικία!

Ποια είναι η Μαρία Κορινθίου

Η Μαρία Κορινθίου γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1979 στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε. Τελειώνοντας το σχολείο μετακόμισε στις ΗΠΑ και σπούδασε «TV Broadcasting College of Communication» στη Μασαχουσέτη, καθώς και υποκριτική και φωνητική στο «The Acting Studio» της Νέας Υόρκης.

Πορεία στην υποκριτική

Έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο μέσα από την σειρά του Μανούσου Μανουσάκη «Κρυφά Μονοπάτια». Κατά την διάρκεια της καριέρας της έχει παίξει σε αρκετές σειρές, μεταξύ αυτών: «Singles 2», «Πίσω στο Σπίτι», «Ρουά Ματ» και «Κάτι χωρισμένα παλικάρια».

Σημαντική είναι η παρουσία της στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο, είναι οι παραστάσεις: «Πετάει Πετάει», «Η νεράιδα και το παλικάρι», «Άνδρες έτοιμοι για όλα» και «Jordan».

Στην μεγάλη οθόνη, μεταξύ άλλων, το κοινό την έχει απολαύσει στις ταινίες: «Deep end», «Λούφα και απαλλαγή I4» και «Μια φορά και ένα… μωρό».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΕΓΩ, η ηθοποιός είχε πει ότι: «Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μία «επίθεση» απέναντί μου. Ήμουν ένα κορίτσι που ήρθε από την Αμερική, δεν ήξερα κανέναν και δεν συμβιβάστηκα ποτέ με κανένα μέτρο και καμία περίσταση.

Δεν είχα πλάτες, δεν έγλειψα ποτέ κανέναν κι αυτό το τίμημα το πληρώνω ακόμα και τώρα, 20 χρόνια αργότερα. Αυτό, όμως, είναι που με έχει σώσει και με έχει κάνει να επιβιώσω σε αυτόν το χώρο, χωρίς να κάνω χάρη σε κανέναν. Μπορεί, λοιπόν, όλο αυτό να μου έχει κλείσει πέντε πόρτες, αλλά μου έχει ανοίξει άλλες».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μαρία Κορινθίου έχει συμμετάσχει στα τηλεοπτικά show: «Just the 2 Of Us», «Dancing with the Stars» και στο «The masked Singer». Επίσης, τη σεζόν 2022-2023 ήταν συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό».

Ο γάμος και η κόρη

Η Μαρία Κορινθίου είναι μαζί με τον επίσης ηθοποιό Γιάννη Αϊβάζη από το 2008. Την ίδια χρονιά η ηθοποιός έφερε στην ζωή τους την κόρη τους Ισμήνη. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2010.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! το 2023, είχε εξομολογηθεί πως: «Γέννησα και ακόμη γνωριζόμασταν με τον Γιάννη. Είχα αγχωθεί πολύ όταν ανακάλυψα ότι περιμένω παιδί. Δεν ήξερα πως να το διαχειριστώ. Μπορεί να δείχνω ανήσυχο και ανεξάρτητο πνεύμα, πατάω όμως γερά στα πόδια μου. Σκεφτόμουν τι επιλογές είχα εκείνη τη στιγμή γιατί ήξερα ότι θα άλλαζε όλη μου η ζωή. Δεν ήταν εύκολο.

Εντάξει, όμως, έχω το νινί μου. Το νινί βέβαια πια, Γ’ Γυμνασίου τελειώνει. Λέει ότι θέλει να ακολουθήσει την υποκριτική τέχνη, αν και σε αυτή την φάση έχει βγάλει μια άρνηση με τη δουλειά που κάνει η μαμά και ο μπαμπάς. Εγώ της λέω να κάνει ό,τι θέλει η ψυχούλα της».

Ακόμα, καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, μιλώντας για την κόρη της είχε αναφέρει: «Η Ισμήνη είναι ένα καλό παιδί και καμαρώνω! Εάν πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει, θα πάω μαζί της. Θα είμαι κοντά της, αλλά διακριτικά».