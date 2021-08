Ο τίτλος αυτού του δεύτερου project θα είναι "Love for Sale". Και θα είναι ο 61ος και τελευταίος στούντιο μεγάλος δίσκος για τον Tony Bennett και ο 7ος αντίστοιχος για την Lady Gaga.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από το 2018 μέχρι και τις αρχές του 2020. Συμπεριλαμβάνει υπέροχες διασκευές και ερμηνείες στα jazz standards του τεράστιου συνθέτη Cole Porter, στον οποίο είναι αφιερωμένος και ο δίσκος!

Με την ανακοίνωση δύο live εμφανίσεων των καλλιτεχνών από κοινού στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, κυκλοφόρησε και το πρώτο σινγκλ του δίσκου, που είναι το "I Get a Kick Out of You", τραγούδι του 1934 από το μιούζικαλ του Broadway "Anything Goes".