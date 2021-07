Του Ιωσήφ Αβράμογλου

O Γιώργος Θεοδοσιάδης είναι ένας από τους μεγάλους μαέστρους της χώρας μας. Σπούδασε μουσική, πιάνο και ανώτερα θεωρητικά, από τους παλιούς κλασικούς δασκάλους του Εθνικού Ωδείου. Εργάστηκε για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τη διαφήμιση, τα νυχτερινά κέντρα. Εγραψε τη μουσική για περισσότερα από εκατόν ογδόντα (180) θεατρικά έργα και εξήντα (60) κινηματογραφικές ταινίες. Ενορχήστρωσε και διηύθυνε την ορχήστρα σε πολλά μιούζικαλς, που ανέβηκαν στην Ελλάδα. Βραβεύθηκε επανειλημμένα σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ τραγουδιού.

Στα μέσα της δεκαετίας του '60 είχε φτιάξει ένα jazz lounge συγκρότημα, στο οποίο έπαιζε βιμπράφωνο ο 20χρονος τότε Βαγγέλης Παπαθανασίου. Επίσης, στο συγκρότημα εκείνο του Θεοδοσιάδη, συμμετείχαν εκτός των άλλων ο Τίτος Καλλίρης (πατέρας του Θάνου Καλλίρη), ο Γιώργος Λαβράνος, ο ντράμερ των Forminx Κώστας Σκόκος* (πατέρας του συνθέτη Αντώνη Σκόκου) και άλλοι.

Τρία από τις πιο χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις του συγκροτήματος του Γιώργου Θεοδοσιάδη ήταν τα: "The Girl from Ipanema", "Mambo With Me" και "Peter Gun".