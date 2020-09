Η σκοτεινή πλευρά του Χόλιγουντ: Διάσημος ζιγκολό αποκαλύπτει τα όργια και την κρυφή ζωή των αστέρων

Τον σκοτεινό κόσμο που κρύβεται κάτω από τη λάμψη του Χόλιγουντ αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά του ο Σκότι Μπάουερς, που έμεινε γνωστός ως ο μεγαλύτερος ζιγκολό των αστέρων, ενώ τώρα τις πικάντικες αποκαλύψεις παρουσιάζει νέο ντοκιμαντέρ από γνωστό δημοσιογράφο. Ομαδικά όργια, ερωτικά τρίο με διάσημες ηθοποιούς, ομοφυλοφιλικές επαφές, τα είχε κάνει όλα, είχε εκπληρώσει κάθε σεξουαλική φαντασίωση, είχε ικανοποιήσει κάθε επιθυμία, ενώ τηρούσε απόλυτη διακριτικότητα και μυστικότητα. Τώρα με όλους τους αστέρες που αναφέρονται στο βιβλίο του να έχουν πεθάνει, ο Μπάουερς αισθάνεται ελεύθερος να μιλήσει για την πραγματικότητα που έκρυβε η λαμπερή εικόνα τους, την πραγματική σεξουαλική ταυτότητά τους για την οποία διώκονταν. Περηφανεύεται ότι έκανε ζευγάρι τον Κάρι Γκραντ με τον Ροκ Χάντσον, την Κάθριν Χέπμπορν με 150 μελαχρινές, ενώ κοιμήθηκε με τόσους ηθοποιούς που δεν είχε καν χρόνο να δει τις ταινίες τους.

Στα 23 του χρόνια ο Σκότι Μπάουερς δούλευε σε πρατήριο καυσίμων στη Χόλιγουντ Μπούλεβαρντ απ' όπου πέρασε μια μέρα ο γνωστός ηθοποιός Γουόλτερ Πίτζον. Του πρότεινε να μπει στη Λίνκολν του και αυτός το έκανε. Υα ήταν η βόλτα της ζωής του. Στην αυτοβιογραφία του "Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars ο Μπάουερς αποκαλύπτει ότι ο Πίτζον ήταν ομοφυλόφιλος και εκείνο το απόγευμα οι δυο άνδρες έγιναν εραστές. Ο ίδιος ο Μπάουερς δεν είχε ετικέτες. Χρόνια αργότερα σόκαρε τον σεξολόγο Άλφρεντ Κίνσεϊ αποκαλύπτοντας ότι είχε κάνει όλες τις σεξουαλικές πράξεις που αναγράφονταν στη λίστα του γιατρού. Για να τον πείσει μάλιστα τον πήρε μαζί του στα όργια. Άνδρες, γυναίκες, σύζυγοι, βασιλιάδες και τρίο με τη Λάνα Τέρνερ και την Άβα Γκάρντνερ. Ο Μπάουερς τα είχε κάνει όλα. Ο 95χρονος πλέον Μπάουερς έγραψε "ο Κίνσεϊ με αναζητούσε. Πράγματα που θεωρούσε αδιανόητα, εγώ τα είχα ζήσει. "Ο Τζ. Έντγκαρ Χούβερ; Τραβεστί. Η Βίβιαν Λι; Μία καυτή, καυτή γυναίκα. Η Γουάλις Σίμπσον (σύζυγος του πρίγκιπα Εδουάρδου); Μία γκόμενα με μπαλάκια" αποκαλύπτει.

Ο πρώην δημοσιογράφος του Vanity Fair Ματ Τάιρνερ που πρόσφατα δούλεψε πάνω στα απομνημονεύματα του Μπάουερς για να βγει το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, επιβεβαιώνει όλα όσα λέει καθώς επικοινώνησε με το Ινστιτούτο του Κίνσεϊ για να τσεκάρει όλα όσα έλεγε. Όλοι ήξεραν ποιος ήταν. Ο Τζορτζ Κούκορ, ο Γκορ Βιντάλ, ο Μερβ Γκρίφιν. Ο Τάιρον Πάουερ αναφερόταν σ' αυτόν σε επιστολές, συνεντεύξεις και βιογραφίες αποκαλώντας τον "Σκότι", "Σόνι" ή απλώς το βενζινάδικο στη Χόλιγουντ Μπούλεβαρντ". Ο Τένεσι Ουίλιαμς έγραψε μία ιστορία 40 σελίδων γι' αυτόν αλλά ο Μπάουερς την πέταξε. "Τενεσί ξέχνα αυτές τις αηδίες" του είχε πει ενώ τώρα μετανιώνει. Επί δεκαετίες τον πίεζαν να γράψει τα απομνημονεύματά του. "Το ανέβαλα ξανά και ξανά ώσπου όλοι όσοι ήθελαν να γράψω αυτό το βιβλίο ήταν νεκροί". Ο Μπάουερς αποκαλύπτει στο ντοκιμαντέρ ότι πήγε με τον Πίτζον το 1946 για 20 δολάρια επειδή προτίμησε την αγκαλιά ενός σταρ από το να βάζει βενζίνη για 10. Επειδή ο Πίτζον έμεινε ικανοποιημένος διέσωσε τη φήμη για τον νέο του φίλο και έτσι πανάκριβα αυτοκίνητα αραδιάζονταν από τότε στο βενζινάδικο με τον Μπάουερς να αγοράσει τροχόσπιτο με δύο υπερμεγέθη κρεβάτια και χρυσές λεκάνες στο μπάνιο. Και από τότε όμορφοι άνδρες και γυναίκες μπαινοέβγαιναν εκεί. Ο Μπάουερς καμαρώνει ότι έκανε ζευγάρι τον Κάρι Γκραντ με τον Ροκ Χάντσον όταν ο σταρ λεγόταν ακόμη Ρόι. Παράλληλα, σύστησε την Κάθριν Χέπμπορν σε 150 μελαχρινές. Όσο για τον φημολογούμενο έρωτα της Χέπμπορν, τον Τρέισι Σπένσερ ο Μπάουερς υποστηρίζει ότι κοιμήθηκε και μαζί του. Η Χέπμπορν με τον Τρέισι είχαν περίπλοκη σχέση και αυτή αποτελεί τρανό παράδειγμα της υποκρισίας του Χόλιγουντ και του ηθικού του κώδικα. Οι εκπρόσωποί του αποφάσισαν ότι είναι καλύτερο να προσποιούνται ότι οι φίλοι έκαναν σεξ από το να εξηγούν τον πραγματικό λόγο για τον οποίο ο Τρέισι δεν ζούσε με τη σύζυγό του Λουίζ με την οποία έμεινε παντρεμένος μέχρι τον θάνατό του. Μία ετεροφυλόφιλη σεξουαλική σχέση δεν θα οδηγούσε στην απόλυση του ηθοποιού. Μετά τη δίκη του Φάτι Άρμπακλ για τον βιασμό και τον φόνο της Βιρτζίνια Ραπ, τα στούντιο προσέθεταν όρο στα συμβόλαια των ηθοποιών ώστε να μην προβαίνουν σε αδικήματα που θα μπορούσαν να γελοιοποιήσουν, να προκαλέσουν μίσος ή περιφρόνηση. Και ενώ ο Άρμπακλ κρίθηκε δύο φορές αθώος, το Χόλιγουντ θεώρησε ότι κάποια απρέπεια θα μπορούσε να καταστρέψει το λαμπερό οικοδόμημά του. Και έτσι οι ηθοποιοί έγιναν ιδιοκτησία των στούντιο, τα οποία τους υπαγόρευαν πώς θα ντυθούν, πώς θα συμπεριφερθούν και με ποιον θα βγαίνουν ή έστω θα προσποιούνται ότι θα έχουν σχέση μαζί του. Ήταν απλώς ένα ψέμα, Ο Ρόι Χάρολντ Σέρερ έγινε Ροκ Χάντσον. Όταν τα ταμπλόιντ άρχισαν να τον πιέζουν να παντρευτεί τα στελέχη τον συνέδεσαν με τη λεσβία γραμματέα του Φίλις. Ο Άρτσιμπαλντ Λιτς έγινε Κάρι Γκραντ και παντρεύτηκε την πανέμορφη Μπάρμπαρα Χάτον ανα και ο έρωτας της ζωής του ήταν ο "συγκάτοικός" του, ο κινηματογραφικός καουμπόι Ράντολφ Σκοτ με τον οποίο έζησε 12 χρόνια. "Οι τρεις μας ζήσαμε πολλές ερωτικές περιπέτειες μαζί" ομολογεί ο Μπάουερς Η διπλή ζωή είχε το κόστος της. Ο Χάντσον άρχισε να πίνει ένα μπουκάλι ουίσκι τη μέρα και να κοιμάται με ξένους. Ο Γκραντ δοκίμασε ψυχεδελική θεραπεία και σε κουβέντες του έκανε λόγο για την ανολοκλήρωσή του. "Προσποιούμουν ότι είμαι κάποιος που ήθελα μέχρι που έγινα αυτό ή αυτό το πρόσωπο έγινε εγώ" είπε στον βιογράφο του. Η περίφημη φράση του "όλοι θέλουν να είναι ο Κάρι Γκραντ, ακόμη κι εγώ θέλω να είμαι ο Κάρι Γκραντ" ακούγεται σαν εξομολόγηση.

Ο Μπάουερς ξάπλωσε με τόσους σταρ που δεν είχε χρόνο να δει τις ταινίες τους. "Ήμουν ασχολημένος κάθε στιγμή" ομολογεί. Όταν η κόρη του Ντόνα πέθανε επέστρεψε στη δουλειά. Ζούσε με τη μητέρα της, τη σύντροφό του Μπέτι, αλλά αυτός έμενε εκεί ελάχιστες φορές τον χρόνο. Στο ντοκιμαντέρ του Τάιρνερ εμφανίζεται μετανιωμένος που δεν έμενε περισσότερο με τη σύντροφό του αλλά περνούσε τόσο χρόνο σε ξένα κρεβάτια. Ωστόσο, παραδέχεται ότι το μόνο αληθινό πάθος του ήταν τα χρήματα. Η ΛΟΑΤ κοινότητα δεν είχε χώρο να πηγαίνει. Η ομοφυλοφιλία ήταν παράνομη στην Καλιφόρνια έως τη δεκαετία του '70. Η αστυνομία -η σεξουαλική Γκεστάπο, όπως τη χαρακτηρίζει ο Μπάουερς- στόχευε το λαμπερό Χόλιγουντ επειδή ήταν άνθρωποι που είχαν καριέρες να προστατεύσουν και χρήματα να δώσουν. Μετά το βενζινάδικο άρχισε να δουλεύει ως μπάρμαν προς ενοικίαση σε πάρτι έτσι οι διάσημοι φίλοι του είχαν δικαιολογία να τον προσκαλούν στο σπίτι τους. Λόγω της αστυνομίας, ο Μπάουερς δεν έγραφε οτιδήποτε σε χαρτί. Τα συγκρατούσε όλα στη μνήμη του για να μην τον πιάσουν με τα στοιχεία. Διευθύνσεις, ονόματα, τηλέφωνα. Ο Μπάουερς πλέον δεν έχει μυστικά. Οι κριτικοί του άσκησαν σφοδρή κριτική τόσο για το βιβλίο όσο και για το ντοκιμαντέρ επειδή αποκάλυψε την κρυφή σεξουαλική ζωή αστέρων χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Λιζ Σμιθ, πριν πεθάνει τον περασμένο Νοέμβριο επιβεβαίωσε ότι η Κάθριν Χέπμπορν ήταν λεσβία και παράλληλα επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Μπάουερς. Για τη Γουάλις Σίμπσον και τον Εδουάρδο Η', ο Μπάουερς λέει "Η Γουάλι και ο Έντι". "Ήταν εύκολο να δούμε πώς τον μετέπεισε από το να γίνει βασιλιάς της Αγγλίας γιατί είχε τον απόλυτο έλεγχο πάνω του. Του είπε ότι αν θέλει να χαζολογά αριστερά και δεξιά δεν θα μπορεί αφού θα είναι βασιλιάς". Ο Τάιρνερ υποσχέθηκε στον Μπάουερς ότι το ντοκιμαντέρ λέει την αλήθεια αντί να αφήνει υπονοούμενα όπως τα ταμπλόιντ. Ήδη κυκλοφορεί στις ΗΠΑ ενώ αναμένεται στη Μ. Βρετανία.

Πηγή: Guardian