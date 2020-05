Η Λάουρα Νάργες πήρε την απόφαση να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση. Με φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι αποφάσισε να αποχωριστεί το ξανθό χρώμα στα μαλλιά της έπειτα από 13 χρόνια.

“Bye bye blonde. Hello there brunette look. Κι όμως, αυτή η αλλαγή ήρθε τη στιγμή που έπρεπε και σηματοδοτεί μία νέα για εμένα αρχή... 13 χρόνια ξανθιά και επίσημα πια μία χαρούμενη μελαχρινή! Τι θα έκανα χωρίς εσένα Πικάσο των μαλλιών μου @yiotiscris , μα πόσο με καταλαβαίνεις. Μία μέρα θα σας πω - διότι θέλω να το μοιραστώ μαζί σας - πως κατέληξα στην απόφαση αυτή”, ήταν το σχόλιο με το οποίο συνόδευσε τη φωτογραφία.