Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η σκληρή απάντηση του παρουσιαστή στον Αντώνη Κανάκη - ΒΙΝΤΕΟ

Απάντηση στην σκληρή κριτική που δέχθηκε από τον Αντώνη Κανάκη έδωσε μέσα από την εκπομπή «live tonight» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρότζεκτ στον ΑΝΤ1 δημιουργήθηκε με σκοπό την ψυχαγωγία του κοινού εν μέσω καραντίνας.

«Για να μη γελιόμαστε, περιμένετε να απαντήσουμε ή καλύτερα να απαντήσω γιατί κάποιος κύριος, κάποιος κριτής και τιμητής των πάντων που έσωσε την ελεύθερη τηλεόραση και πήγε και στο Youtube για να σώσει και το Youtube, κατηγόρησε λίγο αυτή την εκπομπή. Για να μην σας κρατάμε σε αγωνία όλους εσάς που στείλατε μηνύματα, να ξαναπώ ότι αυτή την εκπομπή όταν μου ζήτησε ο κύριος Ποφάντης να την κάνουμε μου είπε "Γρηγόρη θέλω να βγούμε για να διασκεδάσουμε λίγο τον κόσμο να χαλαρώσει". Θα μπορούσα να του αρνηθώ και να πω όχι και να μείνω στα πολύ καλά νούμερα του The 2night που φέτος έχει κάνει μια τρομακτική επιτυχία και να κάθομαι σήμερα Παρασκευή σπίτι μου και να κοιμάμαι. Όμως του είπα "πάμε".

Δε σκέφτηκα ούτε για lead in. Ξέρετε, εσείς που γράφετε αυτές τις ανοησίες για lead in που πολλές φορές είναι πολύ ουσιαστικό για να πάρεις αλλά αν η εκπομπή δεν είναι καλή όσο καλό lead in και να πάρεις, εξαφανίζονται οι άνθρωποι, οπότε ήξερα ότι δεν θα πάρουμε καλό lead in γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν το σκέφτηκα όμως καθόλου όπως το σκέφτονται κάποιοι άλλοι κριτές και τιμητές που αν δεν πάρουν καλό lead in δε βγαίνουν ποτέ στην τηλεόραση ή μάλλον το ψάχνουν μανιακά.

Έτσι βγήκαμε να κάνουμε μια εκπομπή. Δεν είχαμε πολλά μέσα. Είπα στον κύριο Ποφάντη "να διασκεδάσουμε τον κόσμο αλλά με τι;". Ρεπόρτερ δεν υπάρχουν, κόσμος δεν υπάρχει, πλατό δεν υπάρχει, να κάνουμε το The 2night δε γίνεται γιατί δεν έρχονται οι καλεσμένοι, φοβούνται, με το δίκιο τους. Ούτε η μπάντα μπορεί. Λέω να κάνουμε τηλεφωνικές που τις ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί τις κάνω 20 χρόνια; Από τότε με τον Μουτσινά και τα πρωινά; Να κάνω κανένα βιντεάκι; Μου λέει κάνε ό,τι νομίζεις. Υπάρχει ακόμα ένας λόγος που έκανα αυτή την εκπομπή αλλά θα παρακαλούσα τον κύριο Ποφάντη να τον πει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του ενώ το ξαναλέω ότι θα μπορούσα να το αρνηθώ.

Ακούσαμε τόσες πολλές ανοησίες αλλά θα πω κάτι: Είχα ετοιμάσει πάρα πολλά σήμερα για απάντηση σε αυτόν τον κύριο. Πάρα πάρα πολλά, και εσείς που βγάζετε έτσι γρήγορα συμπεράσματα θα παθαίνατε ένα πατατράκ. Όμως λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα δεν θα πέσω σε αυτό το ξεκατίνιασμα το αστείο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να περνάει τόσο δύσκολα, όλος ο πλανήτης, να χάνονται ζωές, άνθρωποι να μη μπορούν να δουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, να μην μπορούν να αγκαλιάσουν τη μάνα τους και να κάνουμε ξεκατίνιασμα τηλεοπτικό και να ασχολούμαστε -συγγνώμη για τη φράση- με μαλακίες. Αλλιώς δεν έχει καμία σημασία αυτή η εκπομπή που ήρθαμε εδώ να την κάνουμε.

Κλείνω αυτό το θέμα, σας υπόσχομαι ότι θα απαντήσω σε όλα αυτά όταν τελειώσει αυτή η ιστορία γιατί πιο σημαντικό είναι να περνάμε καλά και όχι το ξεκατίνιασμα το αστείο από τάχα σοβαρούς ανθρώπους. Και θα πάμε σε ένα βίντεο τώρα γιατί φορτώνω με όλη αυτή την κατάσταση» απάντησε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή βίντεο: gossip-tv.gr