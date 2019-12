Ήταν το 1994 όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το All I Want for Christmas Is You και από τότε κάθε εποχή βλέπει το single της να σκαρφαλώνει στις πρώτες θέσεις των charts.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά η Μαράια Κάρεϊ δημιουργεί νέο μουσικό βίντεο για τη συγκεκριμένη επιτυχία που βλέπει το τραγούδι της να γίνεται πλέον Νο1.

Μάλιστα, η 49χρονη popstar μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο instagram πλάνα από το νέο βίντεο με αφορμή την επέτειο των 25 ετών της πρώτης κυκλοφορίας.

Έπρεπε να περιμένει σχεδόν τρεις δεκαετίες για να δει το τραγούδι της να κατακτά την πρώτη θέση αφού το 2018 κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση στο Hot 100. Τώρα η Κάρεϊ έχει συνολικά 19 Νο 1 στο Hot 100, κι έτσι έγινε η πρώτη σόλο καλλιτέχνις με τα περισσότερα Νο 1 στο chart και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Έλβις Πρίσλεϊ, ενώ ακολουθούνται από τους The Beatles στη δεύτερη θέση. Στη διάρκεια των χρόνων η Κάρεϊ κέρδισε 60 εκατ. δολάρια από αυτό και μόνο το τραγούδι.