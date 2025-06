Ζελένσκι: Η Ουκρανία προσκλήθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία προσκλήθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη στα τέλη Ιουνίου, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η μη συμμετοχή της χώρας του στη σύνοδο θα χάριζε «μια νίκη» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος απορρίπτει κατηγορηματικά ένταξη της Ουκρανίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Λάβαμε πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε την Δευτέρα (2/6) ο Ουκρανός πρόεδρος μετά από συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

