Ζελένσκι: Για τη δημιουργία «ουδέτερης ζώνης» η προέλαση στο Κουρσκ – Έκκληση σε ΗΠΑ και Ευρώπη για υποστήριξη

Στις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου αναφέρθηκε σε μήνυμά του το βράδυ της Κυριακής, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι δημιουργία μίας «ουδέτερης ζώνης» στη ρωσική επαρχία Κουρσκ, ενώ ζήτησε εκ νέου την υποστήριξη της Δύσης.

Συγκεκριμένα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη ουκρανική εισβολή στην περιφέρεια Κουρσκ και στην άμυνα της χώρας κοντά στο Τορέτσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Αρχικά αναφέρθηκε στις γραμμές του μετώπου στο Τορέτσκ και στο Ποκρόβσκ. «Σε μία ημέρα έχουν υπάρξει δεκάδες επιθέσεις, αλλά οι δυνάμεις μας, οι ταξιαρχίες μας κρατάνε τις θέσεις τους», ανέφερε αρχικά.

«Σήμερα, πετύχαμε καλά και αναγκαία αποτελέσματα στην καταστροφή του ρωσικού εξοπλισμού κοντά στο Τορέτσκ. Τώρα είναι το πρωταρχικό μας καθήκον στις αμυντικές επιχειρήσεις συνολικά, να καταστρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ρωσικό πολεμικό δυναμικό», προσέθεσε.

Στη συνέχεια μίλησε για τις ουκρανικές επιχειρήσεις στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ. Όπως είπε ο στόχος περιλαμβάνει τις μέγιστες δυνατές ενέργειες αντεπίθεσης, μεταξύ των οποίων είναι «η δημιουργία μιας “ουδέτερης ζώνης” στο έδαφος του επιτιθέμενου».

I received a briefing from Commander-in-Chief Syrskyi, covering the situation in the eastern part of Ukraine, operations in the Kursk region, the ‘exchange fund,’ and the equipping of our brigades, particularly the reserves, with ammunition and weapons.

