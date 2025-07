Βρετανία: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος κατά την απογείωση στο Έσσεξ – Μαρτυρίες για «τεράστια πύρινη σφαίρα»

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ, στο Έσσεξ της Βρετανίας, όταν ένα μικρό επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του, τυλίχτηκε στις φλόγες και προκάλεσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα.

Το αεροπλάνο, τύπου Beech B200, επρόκειτο να ταξιδέψει προς το Λέλυσταντ της Ολλανδίας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

BREAKING: Business jet crashes at London Southend Airport, no word on casualties https://t.co/bWgUMnFAhr



Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού. «Μόλις είδαμε ένα Beechcraft να συντρίβεται κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο του Σάουθεντ, περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωση ενός Cessna», έγραψε στην πλατφόρμα X το ESN Report.

Just witnessed a Beechcraft crash on take-off at Southend airport about 40 minutes after a Cessna also left the runway. Thoughts are with those on the aircraft and @EssexPoliceUK @ECFRS @EastEnglandAmb who are responding. Absolutely tragic. Was waving to the aircrew just moments…

«Οι σκέψεις μας είναι με όσους επέβαιναν στο αεροσκάφος. Απολύτως τραγικό. Χαιρετούσα το πλήρωμα μόλις λίγες στιγμές πριν».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο της συντριβής, καθώς πυκνός μαύρος καπνός και φλόγες υψώνονταν από το αεροσκάφος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για τον αριθμό των επιβαινόντων ή την κατάστασή τους.

BREAKING: Reports that a “12-metre small plane” has crash landed at Southend Airport, bursting into a “huge fireball”.

A plume of smoke was seen rising from Southend Airport at around 16:00 this afternoon.

Pictures and videos shared with us show huge flames rising from a… pic.twitter.com/uoHj4mP9En

