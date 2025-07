Oasis: Επεισόδια και συλλήψεις στις συναυλίες τους στο Μάντσεστερ – Αυξάνεται η αστυνομική παρουσία στις επόμενες εμφανίσεις τους

Δεκάδες θαυμαστές των Oasis χωρίς εισιτήριο εισέβαλαν το βράδυ του Σαββάτου στο Heaton Park, για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του βρετανικού συγκροτήματος, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια των επόμενων τριών συναυλιών στο Μάντσεστερ.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των δύο συναυλιών (Παρασκευή-Σάββατο) του βρετανικού ροκ συγκροτήματος, στο Heaton Park, η αστυνομία προχώρησε σε 15 συλλήψεις.

Oasis Heaton Park gigs praised by Greater Manchester Police as over 100,000 fans enjoy shows with just 15 arrests in total. https://t.co/Rp5e4lKebK — Roch Valley Radio (@RochValleyRadio) July 13, 2025



Βίντεο δείχνει πλήθος να σκαρφαλώνει σε περιφράξεις και να τρέχει μέσα στο πάρκο, περνώντας πάνω από πεσμένα μεταλλικά κιγκλιδώματα. Σύμφωνα με την Manchester Evening News, οι περισσότεροι σταμάτησαν στη δεύτερη, ψηλότερη περίφραξη, όπου και επενέβη η αστυνομία.



Ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, δήλωσε: «Σχεδιάζαμε αυτές τις εκδηλώσεις για αρκετούς μήνες, σε συνεργασία με τους διοργανωτές και άλλους φορείς, ώστε όλοι να μπορέσουν να απολαύσουν τις συναυλίες με ασφάλεια. Με χαρά αναφέρω ότι οι δύο πρώτες συναυλίες των Oasis ήταν επιτυχημένες. Το πιο ευχάριστο είναι ότι πάνω από 100.000 άτομα απόλαυσαν αυτές τις εμβληματικές εκδηλώσεις με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα».



«Θα έχουμε έντονη αστυνομική παρουσία εντός και γύρω από το Heaton Park και σε όλη την πόλη, ώστε οι επόμενες τρεις συναυλίες να συνεχίσουν να διεξάγονται με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κόσμος «χωρίς εισιτήρια» προσπάθησε να εισέλθει από μία πύλη του περιβόλου του Heaton Park το βράδυ του Σαββάτου, «αλλά απέτυχε».

Oasis fans attempt a mass breach of the fences at Heaton Park as the Gallagher’s take the stage. Police backup has just arrived pic.twitter.com/OjPU8vLKzu — Tke Media (@TkeMedia) July 12, 2025



Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το Σάββατο συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 6 -πέντε άνδρες και μία γυναίκα- για απόπειρα εισόδου με πλαστή διαπίστευση, ενώ ένας άνδρας συνελήφθη για επίθεση σε μέλος της ιδιωτικής ασφάλειας και άλλοι δύο άνδρες για επίθεση.

«Παρότι οι συλλήψεις ήταν ελάχιστες, αναγκαστήκαμε να προσαγάγουμε κάποιους υπόπτους, μεταξύ αυτών και έναν για φερόμενη επίθεση εναντίον σεκιούριτι το βράδυ του Σαββάτου. Δεν θα ανεχθούμε καμία κακοποίηση εργαζόμενου που κάνει τη δουλειά του», ξεκαθάρισε ο αξιωματούχος της αστυνομίας.

«Την Παρασκευή αντιμετωπίσαμε επίσης μια σειρά παραβιάσεων των περιορισμών εναέριου χώρου με drones, κατά τις οποίες κατασχέσαμε πέντε drones και μιλήσαμε με δύο ακόμη χειριστές», σημείωσε.

«Εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί εναέριου χώρου τα βράδια των συναυλιών και όποιος βρεθεί να παραβιάζει τη ζώνη απαγόρευσης εντός 1,5 μιλίου ενδέχεται να διωχθεί ποινικά», διευκρίνησε.

Την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με την Manchester Evening News, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι «περίπου 50 άτομα» προσπάθησαν να «ορμήσουν» σε μία από τις εισόδους του συναυλιακού χώρου.

Manchester police make arrests at Oasis Heaton Park for fans trying to jump fence A group of 50 fans tried to rush one of the entrances to the gig area at the first of five massive homecoming shows https://t.co/aOf4mQs6hK — NME (@NME) July 12, 2025



Υπολογίζεται ότι περίπου 10 άτομα κατάφεραν να μπουν, ωστόσο οι υπόλοιποι «συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν». Η αστυνομία δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι «κανείς δεν κατάφερε να φτάσει στον κύριο χώρο της συναυλίας».

Οι Oasis εμφανίστηκαν μπροστά σε ένα κοινό 80.000 ατόμων και τις δύο πρώτες βραδιές στο Μάντσεστερ.

Liam & Noel walk on stage at Heaton Park laughing and joking, the first @oasis gig in their hometown in 16 years 👏

🎥 Big Brother Recordings pic.twitter.com/6IAi9fSG6w — Absolute Radio (@absoluteradio) July 11, 2025



Οι επόμενες τρεις συναυλίες είναι επίσης sold out και έχουν προγραμματιστεί για Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή στο Heaton Park, έναν δημόσιο χώρο 600 στρεμμάτων στα όρια του Bury και του Μάντσεστερ.

Οι εμφανίσεις των Oasis στο συγκεκριμένο πάρκο είναι οι μοναδικές που δεν πραγματοποιούνται σε στάδιο.

Crowd sings Live Forever at Heaton Park in Manchester. Unreal 🤯 pic.twitter.com/h5ZsBPsgM1 — Oasis Mania (@OasisMania) July 11, 2025



Το συγκρότημα ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του στο Κάρντιφ στις 4 Ιουλίου και θα συνεχίσει στο Λονδίνο με πέντε εμφανίσεις στο στάδιο Wembley από τις 25 Ιουλίου.

Πολλοί θαυμαστές τους, παρότι δεν είχαν εισιτήριο, απόλαυσαν δωρεάν τη συναυλία της Παρασκευής από κοντινό λόφο με θέα στις γιγαντοοθόνες.

Another Look! Oasis fans with no tickets at Heaton Park on ‘Gallagher Hill.’ © Paul Jacobs. pic.twitter.com/LlDN8SaibS — Rock Photography (@Photomusicrock) July 12, 2025

A large majority of tickeless fans remained on the hill as the others attempted to break into the fences at Heaton Park, as Oasis took the stage – Day 2 pic.twitter.com/z3lDVVf3cB — Tke Media (@TkeMedia) July 12, 2025



Ο κιθαρίστας των Oasis, Paul «Bonehead» Arthurs, μοιράστηκε σχετικό βίντεο με τον κόσμο που παρακολουθούσε απ’ έξω.