Γάζα: Σφαγή σε ουρά για λίγο νερό – 6 παιδιά νεκρά από ισραηλινή επίθεση, «τεχνική δυσλειτουργία» σε drone επικαλούνται οι IDF

Τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 6 παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε σημείο παροχής βοήθειας και διανομής νερού στο κέντρο της Γάζας, καθώς ο λιμός εξαπλώνεται στον αποκλεισμένο θύλακα και τα αποθέματα τροφής και νερού βρίσκονται σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα, μεταδίδει το Al Jazeera.

Σύμφωνα με το BBC, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο εναντίον συγκεντρωμένου πλήθους που περίμενε με άδεια δοχεία δίπλα σε υδροφόρα, στον προσφυγικό καταυλισμό του Νουσεϊράτ.

Palestinians pray over some of the victims of the deadly Israeli massacre, carried out this morning in Nuseirat refugee camp, central Gaza. The attack targeted a water distribution point, killing at least 13 innocent civilians, the majority of them children. pic.twitter.com/DXvPD7UJ9M

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχος ήταν ένας μαχητής της Ισλαμικής Τζιχάντ, αλλά «λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, χτύπησε δεκάδες μέτρα μακριά από τον προβλεπόμενο στόχο».

«Οι IDF επιχειρούν εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων στη Γάζα και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες αμάχων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Οι IDF λυπούνται για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε σε μη εμπλεκόμενους πολίτες».

Ο Άχμεντ Αμπού Σαϊφάν, γιατρός επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Αλ-Άουντα, δήλωσε στο Reuters ότι η επίθεση στο σημείο διανομής νερού στο Νουσεϊράτ προκάλεσε τον θάνατο 6 παιδιών και τον τραυματισμό 17 ανθρώπων.

Παράλληλα, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 12 ακόμη άτομα, ανάμεσά τους και ένας ιατρός, σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση σε πολυσύχναστη αγορά στη Γάζα.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στη Γάζα, Χάνι Μαχμούντ, ανέφερε πως «Υπάρχει κρίση νερού σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας».

“Who told you to go fill up water? We’ve been thirsty for three months, we don’t want water.”

The father and brother of the child Seraj Ibrahim from Nuseirat refugee camp cry out in a heartbreaking scene after Seraj along with other nine people were killed in Israel’s attack on… pic.twitter.com/zm9h3LMmUY

— Quds News Network (@QudsNen) July 13, 2025