Βρετανία: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο τραγουδιστής και μπασίστας των Moody Blues, Τζον Λοτζ

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο τραγουδιστής και μπασίστας των Moody Blues, Τζον Λοτζ

Ο Τζον Λοτζ, τραγουδιστής και μπασίστας του ροκ συγκροτήματος The Moody Blues, στην Βρετανία, πέθανε σε ηλικία 82 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι ο Λοτζ, αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, πεθερός και αδελφός, ‘έφυγε’ «ξαφνικά και απρόσμενα». «Ο Τζον έφυγε ήσυχα περιστοιχισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα και υπό τους ήχους των Everly Brothers και του Μπάντι Χόλι», σύμφωνα με την οικογένεια, που παραθέτει μουσικούς που θαύμαζε ο Λοτζ.

Γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ, ο Λοτζ έγινε μέλος των Moody Blues το 1966, δύο χρόνια μετά η δημιουργία του συγκροτήματος. Μαζί τόλμησαν να απομακρυνθούν από τις αρχικές ρίζες του συγκροτήματος στο ρυθμ εντ μπλουζ προς την επικράτεια του συμφωνικού ροκ.

Ο Λοτζ παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι που αυτό σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις το 2018, μετά τη συνταξιοδότηση του Γκρέιαμ Ετζ, του τελευταίου εναπομείναντος από τα αρχικά μέλη, και το ίδιο έτος κέρδισαν μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame.

Οι Moody Blues αναγνωρίζονται ευρέως ως πρωτοπόροι του προγκρέσιβ ροκ, κυρίως μέσω της χρήσης ενορχηστρώσεων και του Mellotron, ενός ηλεκτρομηχανικού μουσικού οργάνου.

Το άλμπουμ τους (1967) “Days of Future Passed” θεωρείται ένα από τα πρώτα εννοιολογικά άλμπουμ, που συνδυάζει τη ροκ με την κλασική μουσική και περιλαμβάνει το χιτ σινγκλ “Nights in White Satin”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Χατζηδάκης: Κάλεσμα στις βρετανικές επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 20,7% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 17 δευτερόλεπτα;

Πώς να κατεβάζετε δωρεάν βίντεο από το YouTube – Δύο τρόποι άμεσοι και εύκολοι
περισσότερα
18:44 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Λονδίνο: Φρικτός θάνατος για 27χρονο Έλληνα από ομάδα ληστών – Πάνω από 160 χρόνια φυλάκισης η συνολική τους ποινή

Πέντε άνδρες φυλακίστηκαν για τη δολοφονία ενός Έλληνα τον οποίο ακολούθησαν σε όλο το Λονδίνο...
18:00 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

María Corina Machado: Αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ

«Η αναγνώριση αυτή του αγώνα όλων των Βενεζουελανών αποτελεί ώθηση για να ολοκληρώσουμε το έργ...
17:51 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Φρικτό έγκλημα: Καρέ καρέ η στιγμή που 20χρονος δολοφονεί με μαχαίρι έναν 16χρονο πρόσφυγα – Προσοχή, σκληρές εικόνες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένας 20χρονος άνδρας τραυματίζ...
17:13 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Με επιφυλάξεις εφαρμόζουν την συμφωνία εκεχειρίας οι δύο πλευρές – Οι απειλές Νετανιάχου, οι αντιρρήσεις της Χαμάς και η επίσκεψη Τραμπ στο Ισραήλ

Με επιφυλάξεις και αστερίσκους από τις δύο πλευρές εφαρμόζεται η συμφωνηθείσα εκεχειρία στην Γ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης