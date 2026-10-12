Βρετανία: Κύμα λουκέτων στις παμπ – 360 αναμένεται να κλείσουν έως το τέλος του έτους, 5.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν

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Σχεδόν 300 παμπ έβαλαν οριστικά λουκέτο στη Βρετανία κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, με τον κλάδο να προειδοποιεί για περαιτέρω απώλειες επιχειρήσεων και χιλιάδων θέσεων εργασίας έως το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία της Βρετανικής Ένωσης Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών Παμπ (BBPA), 226 παμπ έκλεισαν στην Αγγλία, 64 στη Σκωτία και πέντε στην Ουαλία.

Η ένωση εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των λουκέτων θα φτάσει περίπου τα 360 έως το τέλος του έτους, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια περίπου 5.000 θέσεων εργασίας, περισσότερες από τις μισές από τις οποίες αφορούν νέους κάτω των 25 ετών.

Οι επαγγελματίες του κλάδου αποδίδουν την αυξημένη πίεση στο υψηλό λειτουργικό κόστος και τη φορολογική επιβάρυνση, παρά την πρόσφατη μείωση των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις.

Η επικεφαλής της BBPA, Έμμα ΜακΚλάρκιν, κάλεσε τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης, προκειμένου να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες.