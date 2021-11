Βρετανία: “Απαγορευτικό” για τα μωρά στην αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων

Βουλευτής των Εργατικών στη Βρετανία δέχθηκε σύσταση επειδή την Τρίτη εθεάθη να θηλάζει τον τριών μηνών γιο της μέσα στη Βουλή των Κοινοτήτων. Έτσι, άνοιξε και πάλι ο διάλογος για τα δικαιώματα των βουλευτών που γίνονται γονείς.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής Στέλα Κρίζι πληροφορήθηκε ότι οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν να φέρνει κάποιος το παιδί του σε συνεδρίαση της Βουλής, κάτι το οποίο έκανε χθες εκείνη.

Η Κρίζι απάντησε ότι “αυτό δεν το γνώριζα” αφού στο παρελθόν έφερνε την κόρη της στις συνεδριάσεις της Βουλής των Κοινοτήτων και ζήτησε επανεξέταση του μέτρου.

Όπως δήλωσε η Κρίζι στο BBC, έπαιρνε τακτικά τον γιο της, ο οποίος θηλάζει, και πριν από αυτόν την κόρη της στην αίθουσα της Βουλής.

Η Κρίζι, η οποία ενθαρρύνει τις μητέρες να ασχοληθούν με την πολιτική μέσω μιας εκστρατείας που αποκαλείται “Αυτή η Μαμά Ψηφίζει”, ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter το email με την παρατήρηση που της εστάλη και σχολίασε: “Οι μητέρες στη μητέρα όλων των κοινοβουλίων δεν είναι ορατές ούτε τις ακούνε φαίνεται…”.

Apparently Parliament has written a rule which means I can’t take my well behaved, 3-month old, sleeping baby when I speak in chamber. (Still no rule on wearing masks btw).

Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems….#21stCenturyCalling pic.twitter.com/rKB7WbYQrL

— stellacreasy (@stellacreasy) November 23, 2021