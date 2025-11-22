Βραζιλία: Υπό προσωρινή κράτηση ο Ζαΐρ Μπολσονάρου – «Προσπάθησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μπολσονάρου

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου, που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό εδώ και μήνες, τέθηκε το Σάββατο σε προσωρινή κράτηση αφού ένας δικαστής τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με στόχο τυχόν απόδραση.

Ο ακροδεξιός Μπολσονάρου καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του αριστερού αντιπάλου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Ο 70χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια. Εξηγώντας την απόφασή του, ο πανίσχυρος δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινή κράτηση και όχι για εκτέλεση ποινής.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Μπολσονάρου αποπειράθηκε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με την ελπίδα να διαφύγει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που είχαν προγραμματίσει για το βράδυ οι υποστηρικτές του κοντά στην κατοικία του στην πρωτεύουσα της χώρας. Ο δικαστής κάνει λόγο για «υψηλό κίνδυνο φυγής».

Σημειώνεται ότι κοντά στην κατοικία του Μπολσονάρου βρίσκονται πολλές πρεσβείες, ανάμεσά τους και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
09:26 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

G20: Συνάντηση Κάρνεϊ – Μερτς στο περιθώριο της συνόδου – Στήριξη σε Ουκρανία και Γάζα, συνεργασία σε κρίσιμους τομείς

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συζήτησαν για τον...
09:10 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Reuters: Έναρξη νέας φάσης επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας – Σενάρια για ανατροπή του Μαδούρο

Καθώς η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας κορυφώνεται και η στρατιωτική παρουσία τ...
08:48 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Θύελλα αντιδράσεων για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία – «Λίστα επιθυμιών της Ρωσίας» λένε Γερουσιαστές, «είναι δικό μας» απαντά ο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε χθες βράδυ στο ότι το σχέδιο ...
08:04 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Διπλωματικός πυρετός σήμερα στη Γενεύη – Η πιο κρίσιμη «μάχη» της Ευρώπης για τον τερματισμό του πολέμου

Το διπλωματικό θερμόμετρο ανεβαίνει σήμερα στη Γενεύη, καθώς κορυφαίοι Αμερικανοί, Ουκρανοί κα...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα