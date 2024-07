Βραζιλία: «Ραντεβού με τον θάνατο» είχε έφηβος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο – Τον πάτησε διερχόμενο λεωφορείο – ΒΙΝΤΕΟ

«Ραντεβού με τον θάνατο» είχε ένας έφηβος στη Βραζιλία, όταν προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης. Είχε κλέψει το κινητό ενός περαστικού.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή (19/7) στο Σάο Πάολο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει το περιστατικό, ο νεαρός περπατάει στο πεζοδρόμιο ενώ λίγο πιο δίπλα του περνά ένας ηλικιωμένος που μιλά στο κινητό του τηλέφωνο.

Σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ο νεαρός κλέφτης εντοπίζει το θύμα του και αρπάζει με μια αστραπιαία κίνηση το κινητό κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια του ανυποψίαστου περαστικού.

Αμέσως τρέχει για να γλιτώσει την σύλληψη από τον άνδρα που τον ακολουθεί και βγαίνει σε κεντρικό δρόμο, ώστε να μπορέσει να διαφύγει.

Για κακή του τύχη, την ώρα εκείνη ένα λεωφορείο της γραμμής πέρναγε από το σημείο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να παρασυρθεί και τραυματιστεί θανάσιμα.

Δείτε καρέ καρέ τη στιγμή του θανάτου του νεαρού κλέφτη:

NEW: 17-year-old teen steals a cell phone and then immediately gets hit by a bus after he tried running off with it.

The incident reportedly happened in São Paulo, Brazil.

A 71-year-old man was seen walking down the street talking on the phone when the teenager snatched it out… pic.twitter.com/ctgB1SN8f1

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 20, 2024