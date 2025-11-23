Βραζιλία: Πέμπτος αστυνομικός υπέκυψε περίπου έναν μήνα μετά την πιο πολύνεκρη έφοδο των αρχών σε φαβέλα

Η αστυνομία στο Ρίο ντε Ζανέιρο ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι ακόμη ένας αστυνομικός που τραυματίστηκε σε επιχείρηση εναντίον συμμορίας επιδιδόμενης κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών την 28η Οκτωβρίου —την πιο πολύνεκρη στην ιστορία της Βραζιλίας— υπέκυψε.

Ο θάνατός του αύξησε σε πέντε τις απώλειες στις τάξεις της αστυνομίας. Πρόκειται επίσης για τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στις τάξεις των αστυνομικών που καταγράφτηκε ποτέ σε μόνο μια επιδρομή του είδους στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η επιχείρηση, στις φαβέλες Πένια και Αλεμάου, στο βόρειο τμήμα της μεγαλούπολης, στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 122 ανθρώπους.

Στόχος της ήταν η Comando Vermelho («Κόκκινη Διοίκηση»), από τις ισχυρότερες συμμορίες στη Βραζιλία, που έχει προπύργια ιδίως στις φαβέλες, τις πυκνοκατοικημένες φτωχοσυνοικίες των βραζιλιάνικων μητροπόλεων.

Ο συντηρητικός κυβερνήτης της ομώνυμης πολιτείας Κλαούντιου Κάστρου χαρακτήρισε επιτυχή την επιχείρηση, όμως οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων κατήγγειλαν υπέρμετρη βία, αστυνομική βαρβαρότητα και τον άνευ προηγουμένου απολογισμό των θυμάτων.

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε τη «σφαγή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters