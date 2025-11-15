Βραζιλία: Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή – Βίντεο

Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας σχηματίστηκε σήμερα στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP3O) που διεξάγεται στη Βραζιλία.

Χιλιάδες αυτόχθονες και διεθνείς ακτιβιστές για το κλίμα πραγματοποίησαν πορεία μέσα από το κέντρο της πόλης Μπελέμ, όπου διεξάγεται η COP30.

Με την “Πορεία για το Κλίμα”, οι διαδηλωτές αγωνίζονται για κλιματική δικαιοσύνη και υπεράσπιση των προγονικών δικαιωμάτων αυτόχθονων κοινοτήτων, που απειλούνται από τους υλοτόμους και τους παράνομους μεταλλωρύχους χρυσού.

Αντίθετα από ό,τι είχε συμβεί σε προηγούμενες διασκέψεις για το κλίμα που πραγματοποιήθηκαν σε αυταρχικά κράτη όπως το Αζερμπαϊτζάν, φέτος οι διαδηλώσεις έχουν επιτραπεί σε αυτήν την πόλη του Αμαζονίου καθώς οι συνομιλίες είναι σε εξέλιξη.

Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Χθες, Παρασκευή, δεκάδες αυτόχθονες και άλλοι ακτιβιστές για το κλίμα απέκλεισαν την κύρια είσοδο της διάσκεψης επί ώρες. Το απόγευμα της Τρίτης, αυτόχθονες ακτιβιστές εφόρμησαν στην είσοδο του χώρου όπου πραγματοποιείται η διάσκεψη και ενεπλάκησαν σε μικροσυμπλοκές με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στην COP30, περίπου 200 χώρες εξακολουθούν τις συζητήσεις μέχρι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας για το πώς μπορεί να περιοριστεί πιο γρήγορα η παγκόσμια υπερθέρμανση.

Η εστίαση είναι τώρα σε έναν οδικό χάρτη απομάκρυνσης από το πετρέλαιο, το αέριο και τον άνθρακα. Επιπλέον, υπάρχουν αιτήματα από αναπτυσσόμενες χώρες για οικονομική βοήθεια ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα σε άμεσες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής όπως πιο συχνές και σφοδρές βροχοπτώσεις και ξηρασίες, καύσωνες, πυρκαγιές και καταιγίδες.

Παράλληλα με τη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή, η “Σύνοδος Κορυφής των Λαών” λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο της Μπελέμ, με συμμετοχή εκατοντάδων οργανώσεων, κινημάτων και δικτύων από τη Βραζιλία και το εξωτερικό.

🚨🇧🇷 BREAKING: PROTESTERS STORM COP30 IN BRAZIL Demonstrators in traditional indigenous garb break down doors and clash with security inside UN climate summit in Belem. Source: @RapidReport2025 pic.twitter.com/S9SxsMcV9Q — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 11, 2025

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa