Βοσνία: Πρώην επιστάτης του σχολείου ο δράστης της αιματηρής επίθεσης – Είχε διαφωνίες με τη διοίκηση

Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Γυμνάσιο του Sanski Most στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όταν πρώην υπάλληλος του σχολείου, συγκεκριμένα ο επιστάτης, εισέβαλε στο κτίριο και άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο. Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης του εκπαιδευτικού προσωπικού, την ώρα που προετοίμαζαν τη νέα σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, τα θύματα της τραγωδίας ήταν ο διευθυντής του σχολείου, Νιτζάζ Χαλίλοβιτς, η καθηγήτρια Αγγλικών, Γκορντάνα Μίτζαν, και η Νίσβετα Κλούνιτς. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης, ο οποίος είχε συγκρουστεί στο παρελθόν με τη διοίκηση και ήταν υπό πειθαρχική δίωξη, φέρεται να στόχευσε συγκεκριμένα άτομα.

Η είδηση της ένοπλης επίθεσης έχει συγκλονίσει τη μικρή κοινότητα του Sanski Most, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σεράγεβο, καθώς ο δράστης ήταν κάποιος που όλοι γνώριζαν. Ο επιστάτης, άνθρωπος που για χρόνια ήταν μέρος της σχολικής ζωής του Sanski Most, μετέτρεψε ξαφνικά το χώρο όπου εργαζόταν σε πεδίο μάχης. Το γεγονός ότι οι σχέσεις του με τη διοίκηση είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο έντασης, ώστε να καταφύγει σε τόσο ακραία βία, έχει αφήσει τους κατοίκους σε σοκ και θλίψη.

