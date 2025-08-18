Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος και η ειρήνη να έχει διάρκεια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω της πλατφόρμας X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.