Βίντεο: Πατέρας βούτηξε από κρουαζιερόπλοιο της Disney στον ωκεανό για να σώσει την κόρη του

Ένα κοριτσάκι 5 ετών έπεσε από το τέταρτο κατάστρωμα ενός κρουαζιερόπλοιου Disney στις Μπαχάμες και ο πατέρας του πήδηξε στον ωκεανό για να το σώσει.

Το περιστατικό συνέβη στο Disney Dream στα ανοιχτά του λιμανιού του Fort Lauderdale την Κυριακή, όταν το πλοίο επέστρεφε από κρουαζιέρα τεσσάρων διανυκτερεύσεων στις Μπαχάμες. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το κοριτσάκι πόζαρε για να βγάλει φωτογραφία όταν γλίστρησε και έπεσε στο νερό.

VIDEO: Father dives into the water to save his daughter after she fell overboard on a Disney cruise. Read more here: https://t.co/gTV1U9mbJ2

(Video courtesy: Janice Martin-Asuque) pic.twitter.com/bMNArojZrN

— WBRZ News (@WBRZ) June 30, 2025