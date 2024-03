Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου στη Ρωσία

Η στιγμή της συντριβής του ρωσικού αεροπλάνου καταγράφηκε από κατοίκους της περιοχής.

Φορτηγό αεροσκάφος τύπου Il-76 κατέπεσε σήμερα στην περιφέρεια Ιβάνοβο της Ρωσίας, όπως μετέδωσε η ειδησειογραφική ιστοσελίδα Brief. Δεν είναι σαφές αν το αεροπλάνο είναι πολιτικό ή στρατιωτικό και πόσα άτομα επέβαιναν σε αυτό.

Πολλά βίντεο και φωτογραφίες του αεροπλάνου την ώρα της πτώσης του κυκλοφόρησαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

BREAKING: Russia says military cargo plane with 15 on board crashes on take-off in Ivanovo region pic.twitter.com/PUabtm4yBy

‼️ Russian media report that the IL-76 made an “emergency landing” in a cemetery near the village of Bogorodskoye, about 2 kilometers short of the Northern Airfield in Ivanovo.

“According to preliminary data, there were 12 people on board. The board is half destroyed. Now there… pic.twitter.com/kcuQM6EwIR

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024