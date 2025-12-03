Βίντεο: Κινέζοι φοιτητές τραγουδούν σε άπταιστα ελληνικά το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» – Τι λέει ο Έλληνας καθηγητής τους

Σύνοψη από το

  • Κινέζοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών του Πεκίνου τραγούδησαν στα ελληνικά το «Άσπρα καράβια», με το βίντεο να γίνεται viral στο TikTok. Η άψογη προφορά και το συναίσθημα των φοιτητών εντυπωσίασαν.
  • Ο καθηγητής τους, Μανώλης Σπανάκης, μίλησε στην ΕΡΤ για την εμπειρία του στην Κίνα και το εντυπωσιακό ενδιαφέρον των Κινέζων για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.
  • Οι φοιτητές επιλέγουν ελληνικά ονόματα και έχουν προετοιμάσει το τραγούδι από το πρώτο έτος, δείχνοντας την πολυδιάστατη αγάπη τους για την Ελλάδα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Βίντεο: Κινέζοι φοιτητές τραγουδούν σε άπταιστα ελληνικά το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» – Τι λέει ο Έλληνας καθηγητής τους

Μια απρόσμενα τρυφερή και συγκινητική στιγμή έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσω TikTok. Κινέζοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών του Πεκίνου τραγουδούν στα ελληνικά με άψογη προφορά και προσήλωση το τραγούδι «Άσπρα καράβια».

Το βίντεο που μοιράστηκε επισκέπτης από την αντιπροσωπεία της Κύπρου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στους φοιτητές, έγινε γρήγορα viral, με τα σχόλια να αποθεώνουν την προφορά, το συναίσθημα και την αγάπη των νέων για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

 

@sophiachrmakri1 📍Κίνα! Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου! Κινέζοι φοιτητές Ελληνικών σπουδών μας τραγούδησαν ελληνικό τραγούδι! #cyprus #cypruspolitics #fyp #foryoupage #china ♬ original sound – Sophia Christodoulou Makri

Με αφορμή αυτή τη διαδικτυακή επιτυχία, o καθηγητής των φοιτητών Μανώλης Σπανάκης μίλησε ζωντανά στην ΕΡΤ από το Πεκίνο για την εμπειρία του και για το πώς προέκυψε η συγκινητική ερμηνεία του τραγουδιού.

Ο κ. Σπανάκης εξήγησε πώς βρέθηκε στην Κίνα πριν από τρία χρόνια, ύστερα από πρόταση του πρώην επόπτη του: «Μου έστειλε τη θέση και μου είπε ότι έχω μία νύχτα να αποφασίσω. Είπα το “ναι” χωρίς να ξέρω τι με περιμένει εκεί».

Σήμερα διδάσκει ελληνική γλώσσα και πολιτισμό σε Κινέζους φοιτητές, οι οποίοι, όπως αναφέρει, δείχνουν εντυπωσιακό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. «Οι Κινέζοι έχουν μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Από το σχολείο γνωρίζουν για τους μύθους, τους αρχαίους θεούς… Είναι πραγματικά εντυπωσιακό» ανέφερε ο κ. Σπανάκης

Το τραγούδι «Άσπρα καράβια» το είχαν προετοιμάσει οι φοιτητές από το πρώτο έτος σπουδών τους. Σήμερα, στο δεύτερο έτος πλέον, το ερμήνευσαν μπροστά σε αντιπροσωπεία στην Κύπρο, η οποία κατέγραψε τη στιγμή. Το τραγούδι, όπως είπε ο καθηγητής δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς αντιπροσωπεύει την Ελλάδα.

Ο κ. Σπανάκης αποκάλυψε ακόμη ότι οι φοιτητές του επιλέγουν ελληνικά ονόματα για να ενσωματωθούν βαθύτερα στην ελληνική ταυτότητα και κουλτούρα. «Είναι κάτι πολυδιάστατο. Δεν αφορά μόνο τη γλώσσα, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό…», σημείωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Επιπλέον χρηματοδότηση 240 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ από το Ταμείο Δανείων- Όλα όσα είπε ο Παπαθανάσης

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,03% η απόδοση των ετήσιων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου – Αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κομισιόν: Οι δύο λύσεις για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Δάνεια από την ΕΕ και από τα παγωμένα Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) παρουσίασε σήμερα δύο λύσεις για την υποστήριξη των χρηματοδοτ...
12:52 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΕΕ: Βάζει τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου – Η Κομισιόν κάνει λόγο για μια «νέα εποχή» ενεργειακής ανεξαρτησίας

Συμφωνία συνήφθη μεταξύ των ευρωβουλευτών και των ευρωπαϊκών κρατών για να απαγορευθούν το φθι...
12:08 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακροχρόνια σύγκρουση» – Υποβάθμισε την απουσία Ρούμπιο από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες εν μέσω αβεβαιότητας για την...
11:34 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Βίντεο: Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν έπειτα από επικίνδυνο challenge του TikTok – Κλωτσάνε πόρτες σπιτιών και φεύγουν τρέχοντας

Τρεις έφηβοι στη Φλόριντα βρέθηκαν στα χέρια της αστυνομίας μετά την συμμετοχή τους σε μια επι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»