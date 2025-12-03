Βίντεο: Κινέζοι φοιτητές τραγουδούν σε άπταιστα ελληνικά το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» – Τι λέει ο Έλληνας καθηγητής τους

Μια απρόσμενα τρυφερή και συγκινητική στιγμή έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσω TikTok. Κινέζοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών του Πεκίνου τραγουδούν στα ελληνικά με άψογη προφορά και προσήλωση το τραγούδι «Άσπρα καράβια».

Το βίντεο που μοιράστηκε επισκέπτης από την αντιπροσωπεία της Κύπρου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στους φοιτητές, έγινε γρήγορα viral, με τα σχόλια να αποθεώνουν την προφορά, το συναίσθημα και την αγάπη των νέων για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Με αφορμή αυτή τη διαδικτυακή επιτυχία, o καθηγητής των φοιτητών Μανώλης Σπανάκης μίλησε ζωντανά στην ΕΡΤ από το Πεκίνο για την εμπειρία του και για το πώς προέκυψε η συγκινητική ερμηνεία του τραγουδιού.

Ο κ. Σπανάκης εξήγησε πώς βρέθηκε στην Κίνα πριν από τρία χρόνια, ύστερα από πρόταση του πρώην επόπτη του: «Μου έστειλε τη θέση και μου είπε ότι έχω μία νύχτα να αποφασίσω. Είπα το “ναι” χωρίς να ξέρω τι με περιμένει εκεί».

Σήμερα διδάσκει ελληνική γλώσσα και πολιτισμό σε Κινέζους φοιτητές, οι οποίοι, όπως αναφέρει, δείχνουν εντυπωσιακό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. «Οι Κινέζοι έχουν μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Από το σχολείο γνωρίζουν για τους μύθους, τους αρχαίους θεούς… Είναι πραγματικά εντυπωσιακό» ανέφερε ο κ. Σπανάκης

Το τραγούδι «Άσπρα καράβια» το είχαν προετοιμάσει οι φοιτητές από το πρώτο έτος σπουδών τους. Σήμερα, στο δεύτερο έτος πλέον, το ερμήνευσαν μπροστά σε αντιπροσωπεία στην Κύπρο, η οποία κατέγραψε τη στιγμή. Το τραγούδι, όπως είπε ο καθηγητής δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς αντιπροσωπεύει την Ελλάδα.

Ο κ. Σπανάκης αποκάλυψε ακόμη ότι οι φοιτητές του επιλέγουν ελληνικά ονόματα για να ενσωματωθούν βαθύτερα στην ελληνική ταυτότητα και κουλτούρα. «Είναι κάτι πολυδιάστατο. Δεν αφορά μόνο τη γλώσσα, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό…», σημείωσε.