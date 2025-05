Βίντεο: Αυτοκίνητο «εκτοξεύεται» από προβλήτα και «καρφώνεται» σε πλωτή εξέδρα

Κατά τη διάρκεια της Ημέρας της Μητέρας στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 17χρονη εκτοξεύτηκε από την αποβάθρα της μαρίνας του Πορτ Τζέφερσον και κατέληξε σε μια πλωτή εξέδρα, αποφεύγοντας οριακά την πτώση στα παγωμένα νερά του κόλπου.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στον χώρο στάθμευσης της μαρίνας του Μπρούκχαβεν, στην περιοχή του Πορτ Τζέφερσον, σύμφωνα με το Newsday.

Το όχημα, ένα ασημί Jeep του 2008, βρισκόταν στα χέρια μιας 17χρονης οδηγού, η οποία φέρεται να επιτάχυνε κατά λάθος, εκτοξεύοντας το SUV πέρα από το πεζοδρόμιο και σπάζοντας το προστατευτικό κιγκλίδωμα, όπως μετέδωσε το News12.

Ο προφυλακτήρας στο μπροστινό μέρος αυτοκινήτου αποκολλήθηκε κατά την πρόσκρουση, ενώ το όχημα προσγειώθηκε στην πλωτή εξέδρα και συνέτριψε τις ξύλινες σανίδες της, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

A teen driver has reportedly been injured after accelerating too hard in the Port Jefferson Marina car park, sending her car through a divider, miraculously landing on a floating dock. pic.twitter.com/L4xIgL2kbh

— The Project (@theprojecttv) May 13, 2025