Βανς: «Τρελό ότι ο Νίξον παραιτήθηκε λόγω του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ – Σήμερα δεν θα απασχολούσε τα μέσα για πάνω από 12 ώρες»

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Ο Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε «τρελό» το γεγονός ότι ο Ρίτσαρντ Νίξον αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να υποστηρίζει ότι στις μέρες μας αυτή η υπόθεση πολιτικής κατασκοπείας «δεν θα απασχολούσε τα μέσα ενημέρωσης για πάνω από δώδεκα ώρες».

«Νομίζω ότι η κληρονομιά (του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου) γνωρίζει ένα είδος αποκατάστασης, αλλά νομίζω ότι αξίζει αυτό να γίνει», δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην “Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρίτσαρντ Νίξον” στην Καλιφόρνια.

«Όπως έλεγα αστειευόμενος (…), αν το Γουότεργκεϊτ συνέβαινε αύριο, δεν θα απασχολούσε τα μέσα ενημέρωσης για περισσότερο από δώδεκα ώρες. Η ιδέα ότι αυτό έριξε μια προεδρία είναι κάτι τρελό», είπε ο Βανς, πιθανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ στις επόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές το 2028.

JD Vance: “I think Nixon’s historical legacy is enjoying a bit of a renaissance, and deservedly so. I joked that if Watergate happened tomorrow, it would be like a 12 hours news story. The idea that it took down a presidency is crazy.” pic.twitter.com/osy0V3QLyN — Aaron Rupar (@atrupar) June 25, 2026

Αυτά τα σχόλια «λένε πολλά για την ηθική και δεοντολογική παρακμή της εποχής Τραμπ», κατέκρινε με ανάρτηση στο Χ ο Ντέιβιντ Άξελροντ, σχολιαστής που πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ

Το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ ξεκίνησε με τη σύλληψη το 1972 πέντε ανδρών που συνελήφθησαν να κάνουν διάρρηξη στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate στην Ουάσινγκτον.

Ο Νίξον, εν ενεργεία τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, διεξήγαγε τότε προεκλογική εκστρατεία για μια δεύτερη θητεία και επανεξελέγη άνετα στις εκλογές του Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Μια επακόλουθη έρευνα από την εφημερίδα Washington Post αποκάλυψε ένα τεράστιο σύστημα πολιτικής κατασκοπείας, καθώς και μια συγκάλυψη που ενορχηστρώθηκε στα υψηλότερα κλιμάκια στον Λευκό Οίκο.

Μετά από μια μακρά νομική μάχη και αντιμέτωπος με την απειλή διαδικασίας καθαίρεσης από το Κογκρέσο, ο Νίξον παραιτήθηκε από πρόεδρος το 1974, στην πρώτη παραίτηση προέδρου στην ιστορία των ΗΠΑ.