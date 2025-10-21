Βαλένθια: Κάτοικοι της παλιάς πόλης συμπλέκονται με Ολλανδούς τουρίστες – «Έξω, φύγετε»

Ισπανοί πολίτες περικύκλωσαν και προπηλάκισαν τουρίστες, στην Βαλένθια και τους φώναξαν να “βγουν έξω”, από την παλιά πόλη, στην οποία είχαν μπει με ποδήλατα. Οι τουρίστες με τα ποδήλατα και οι Ισπανοί διαδηλωτές συναντήθηκαν σε ένα στενό δρόμο, στην υπερκορεσμένη παλιά πόλη και σχεδόν ήρθαν στα χέρια.

Σε ένα απόσπασμα από βίντεο, οι Ισπανοί ακούγονται να φωνάζουν “Go Home”, ενώ οι αλλοδαποί, που λέγεται ότι είναι Ολλανδοί, αντεπιτέθηκαν φωνάζοντας “F*** You”. Το περιστατικό συνέβη σε έναν δρόμο που ονομάζεται Calle Danzas την Κυριακή, όπου είχαν συγκεντρωθεί μέλη του συλλόγου της γειτονιάς, για να διαμαρτυρηθούν για την τουριστική ανάπτυξη της παλιάς πόλης.

Μια από τις ποδηλάτισσες φαινόταν στα πρόθυρα των δακρύων καθώς παρακολουθούσε από απόσταση ασφαλείας. Η αναστατωμένη τουρίστρια άρχισε στην συνέχεια να φωνάζει καθώς το ποδήλατο ενός συντρόφου της έπεσε στο έδαφος, όταν οι άνθρωποι και από τις δύο ομάδες άρχισαν να σπρώχνονται.

Αφού υποχώρησε η ένταση, οι Ισπανοί ακούστηκαν να φωνάζουν “Fuera, fuera” (“Βγείτε έξω, βγείτε έξω, φύγετε”), ενώ οι τουρίστες, απομακρύνθηκαν, με τα πόδια και όχι με τα ποδήλατα. Ένας από τους παραθεριστές γύρισε πίσω, σήκωσε τη γροθιά του στον αέρα και φώναξε “f*** you”.

Σε απάντηση, μία από τις ντόπιες σήκωσε προκλητικά το μπλουζάκι της και χτύπησε το χέρι της στα οπίσθιά της για να τους χλευάσει. Υποστηρίχθηκε ότι οι τουρίστες αρνήθηκαν να κατέβουν από τα ποδήλατα ή να επιβραδύνουν. Ο σύλλογος παραδέχτηκε ότι φώναζε “Tourist Go Home”, αλλά κατηγόρησε τους Ολλανδούς παραθεριστές ότι έγιναν βίαιοι.

Εξαπολύοντας νέα επίθεση στον μαζικό τουρισμό, ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε: “Οι κάτοικοι της Βαλένθια και της Παλιάς Πόλης ειδικότερα, είναι ανήσυχοι και απελπισμένοι μπροστά στην τουριστικοποίηση και την κερδοσκοπία που διαποτίζει τις γειτονιές και διώχνει τους ανθρώπους από τα σπίτια τους.

‘Τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων και οι τουριστικοί πράκτορες έχουν γίνει κύριοι της πόλης και οι κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν ή να προστατεύσουν τους κατοίκους’.

Η ομάδα υποστήριξε: “Οι τεταμένες στιγμές συνέβησαν εξαιτίας της αδιαλλαξίας των τουριστών που ήθελαν να διασχίσουν το δρόμο όπου πραγματοποιούσαμε την εκδήλωσή μας με τα ποδήλατά τους χωρίς να κατέβουν ή να μειώσουν την ταχύτητά τους.

‘Μπροστά σε αυτή την αδιαλλαξία, η γειτονιά άρχισε να φωνάζει: “Τουρίστες πηγαίνετε σπίτι σας” και όταν το άκουσε αυτό, η εν λόγω ομάδα τουριστών έγινε επιθετική και βίαιη”, υποστηρίζουν οι κάτοικοι της γειτονιάς.