Τρόμος στη Νιγηρία: 18 γυναίκες και παιδιά απήχθησαν από συμμορία στην πολιτεία Ζάμφαρα

Δεκαοκτώ γυναίκες και παιδιά απήχθησαν από συμμορία στην πολιτεία Ζάμφαρα της βορειοδυτικής Νιγηρίας, όπως ανέφεραν χθες Σάββατο (13/9) ένας τοπικός αξιωματούχος και αυτόπτες μάρτυρες.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 63 οι νεκροί στην προχθεσινή επίθεση τζιχαντιστών

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη συμμορίας που επιδίδεται σε ζωοκλοπές και απαγωγές για λύτρα εξαπέλυσαν επίθεση στο χωριό Μπιρνίν Ζάρμα το βράδυ της Παρασκευής.

Η πολιτεία Ζάμφαρα, όπως κι άλλες στην κεντρική και βορειοδυτική Νιγηρία, μαστίζεται εδώ και χρόνια από φονικές επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Ένοπλοι «επιτέθηκαν στο χωριό γύρω στις 5 τα ξημερώματα, καθώς οι κάτοικοι ετοιμάζονταν για την πρωινή προσευχή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιμπραήμ Μπέλο, αξιωματούχος της κοινότητας Μπιρνίν Ζάρμα. «Εισέβαλαν σε σπίτι, όπου σκότωσαν έναν άνδρα και τραυμάτισαν τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν 18 γυναίκες και παιδιά από το χωριό», αφηγήθηκε.

Ο Λαουάλ Ουμάρ, κάτοικος της γειτονικής πόλης Μπούκιουμ, επιβεβαίωσε τον ίδιο απολογισμό. Διευκρίνισε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν αγρότης και ότι η σύζυγός του τραυματίστηκε από σφαίρα. Οι δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στην Μπούκιουμ δεν μπορούσαν να διασχίσουν με βάρκες τον ποταμό που είχε υπερχειλίσει ώστε να επέμβουν, εξήγησε ο Ουμάρ.

Ένας άλλος κάτοικος, ο Ουμάρ Αμίνου, είπε πως μια γυναίκα που είχε απαχθεί κατάφερε να ξεφύγει και «επέστρεψε στο σπίτι της».

Οι κάτοικοι του χωριού Μπιρνίν Ζάρμα – το οποίο απέχει 170 χιλιόμετρα από την Γκουσάου, πρωτεύουσα της πολιτείας Ζάμφαρα – περιμένουν αγωνιωδώς να επικοινωνήσουν μαζί τους οι απαγωγείς προκειμένου να μάθουν το ύψος των λύτρων που ζητούν, δήλωσε ο αξιωματούχος Ιμπραήμ Μπέλο.

Στις αρχές Αυγούστου, περισσότεροι από 50 άνθρωποι απήχθησαν από ενόπλους στην κοινότητα Σάμπον Γκαρίν Ντάμρι της πολιτείας Ζάμφαρα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο οι δυνάμεις ασφαλείας απελευθέρωσαν 175 θύματα απαγωγών και προχώρησαν σε περισσότερες από 2.000 συλλήψεις στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

