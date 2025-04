Τραγωδία στο Βανκούβερ: Στους 11 οι νεκροί από την επίθεση στο υπαίθριο πάρτι – Στο μικροσκόπιο των αρχών το προφίλ του δράστη

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας έπεσε πάνω σε πλήθος σε φεστιβάλ στην καναδική πόλη του Βανκούβερ, ενώ άγνωστος αριθμός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή.

Το όχημα μπήκε στον δρόμο στις 20:14 το βράδυ του Σαββάτου και χτύπησε ανθρώπους που συμμετείχαν στο υπαίθριο φεστιβάλ Lapu Lapu Day, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Βανκούβερ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας 30χρονος άνδρας από το Βανκούβερ συνελήφθη επί τόπου και το τμήμα εγκλημάτων επιβλέπει την έρευνα, ανέφερε η αστυνομία. «Προς το παρόν, είμαστε βέβαιοι ότι το περιστατικό αυτό δεν ήταν τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας του Βανκούβερ Στιβ Ράι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο άνδρας συνελήφθη αφού αρχικά ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους. Το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν νεαρό άνδρα με μαύρη κουκούλα με την πλάτη σε έναν φράχτη με αλυσίδες, δίπλα σε έναν φρουρό ασφαλείας και περιτριγυρισμένο από παρευρισκόμενους που του φωνάζουν και τον βρίζουν.

This is the kid from Philippines who conducted the deadly ramming attack at a Filipino cultural festival at #Vancouver. The Canadian authorities say he is JUUUUST mentally ill. pic.twitter.com/faosT1MF9N

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 27, 2025