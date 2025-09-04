Τραμπ: Μπορεί να ακυρωθούν οι εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με άλλες χώρες, αν απορριφθεί η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αναγκαστούν να «ακυρώσουν» τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων, εάν χάσουν την υπόθεση των δασμών, για την οποία προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Εφετείου που κήρυξε παράνομη την επιβολή τους. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι μια ήττα θα προκαλέσει «τεράστια ζημιά» στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, δήλωσε πάντως ότι, κατά την γνώμη του, η κυβέρνησή του θα επικρατήσει στην υπόθεση. “Κάναμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μας πληρώνουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Και ξέρετε κάτι; Είναι ευχαριστημένοι. Έγινε. Όλες αυτές οι συμφωνίες έχουν τελειώσει”, είπε. “Υποθέτω ότι θα πρέπει να τις ακυρώσουμε”.

Τα σχόλια ήταν τα πρώτα του Τραμπ που υπονοούσαν συγκεκριμένα ότι οι εμπορικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους – οι οποίες διαπραγματεύτηκαν ξεχωριστά, εκτός των δασμών – θα μπορούσαν να ακυρωθούν εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αφήσει την απόφαση της Παρασκευής να ισχύσει.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η ανάκληση των δασμών θα ήταν δαπανηρή, αν και οι ειδικοί σε θέματα εμπορίου σημειώνουν ότι οι δασμοί καταβάλλονται από τους εισαγωγείς στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από τις εταιρείες στις χώρες προέλευσης. Οι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι δασμοί είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

“Η χώρα μας έχει την ευκαιρία να ξαναγίνει απίστευτα πλούσια. Θα μπορούσε επίσης να γίνει και πάλι απίστευτα φτωχή. Αν δεν κερδίσουμε αυτή την υπόθεση, η χώρα μας θα υποφέρει τόσο πολύ, τόσο πολύ”, δήλωσε ο Τραμπ.

Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου αφορούσε τη νομιμότητα των “αμοιβαίων”, όπως τους αποκαλεί ο Τραμπ, δασμών που επιβλήθηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο ενός εμπορικού πολέμου τον Απρίλιο, καθώς και μιας ξεχωριστής σειράς δασμών που επιβλήθηκαν τον Φεβρουάριο κατά της Κίνας, του Καναδά και του Μεξικού. Η απόφαση δεν επηρεάζει τους δασμούς που έχουν εκδοθεί βάσει άλλης νομικής εξουσιοδότησης, όπως εκείνοι για τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Εμπειρογνώμονες σε θέματα εμπορίου δήλωσαν ότι τα σχόλιά του σχετικά με το κόστος της ανάκλησης των δασμών είχαν ως στόχο να πείσουν το Ανώτατο Δικαστήριο ότι η άρση των δασμών θα προκαλούσε μεγάλο οικονομικό χάος.

Ο Ryan Majerus, πρώην ανώτερος εμπορικός αξιωματούχος των ΗΠΑ, ο οποίος είναι τώρα εταίρος της δικηγορικής εταιρείας King & Spalding, δήλωσε ότι ήταν σαφές από την αρχή ότι οι εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ και άλλους εμπορικούς εταίρους ήταν συμφωνίες-πλαίσιο που μπορούσαν να αλλάξουν, και όχι ολοκληρωμένες εμπορικές συμφωνίες.